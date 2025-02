Meliffi in acclimatamento prima dell’assalto al Cerro

Prendere il Cerro per le corna? Roba da lacrime al sale. Eppure qualcuno ci riprova. Ed è un durantino. Un ’pesareseurbinate’ per provincia. Uno dei nostri. Uno di quelli che sono nati all’ombra del Nerone e del Catria. Che, con le sue sole mani, è riuscito a conquistarsi un posto nell’Eagle Team del Club Alpino Italiano, assimilabile alle maglie azzurre d’ogni disciplina. Cioè ai migliori. Giacomo Meliffi, classe ’96, spicca in mezzo a colleghi di montagna. Proprio come quell’alpinista di Macerata, Giuliano Mainini che, presentandosi a un’importante sessione di scialpinismo, si trovò tra valligiani alpini d’ogni sorta. Alla domanda degli istruttori, ’lei, giovanotto, da dove proviene?’, lui replicò, senza fare mezza piega: ’Dalla val di Chienti’. Eppure Giacomo, occhi brillanti e curiosi, non si scompone e tenta l’assalto al gigante, già agognato dai protagonisti della storia dell’alpinismo.

Meliffi è comunque un cosmopolita delle pareti. L’ha girate, in tutto il mondo, danzando col corpo e con gli sci e le pelli. Non vola a canestro, ma in verticale. Fatto sta che ora l’Eagle Team è alle prese con i primi acclimatamenti. Nei giorni scorsi, il Cai aveva avvisato che i ragazzi della missione erano "in arrivo nella cittadina di El Chalten". Il gruppo si dividerà in tre cordate autonome, ciascuna con obiettivi e strategie differenti.

Il tutor Faletti si legherà a Meliffi e a Cordin e si concentrerà sulla zona del Cerro Torre. Con ogni probabilità, domani avremo pure qualche virgolettato con Giacomo, ancora impegnato nelle fasi iniziali. Ovviamente la voce di Meliffi sarà trasmessa con un vocale e sarà gustoso sentire come vive la vigilia di un’impresa. Meliffi è seguito tra i patiti del settore, più di quanti si possa pensare tra le nostre pareti. E’ una specie di bandiera dei nostri appenninisti. Segno che qualcuno, anche se nato tra il mare ’barra’ Catria e Nerone, ce l’ha fatta. Tra l’altro la spedizione patagonica dei sei giovani del Cai Eagle Team sarà raccontata in primavera attraverso un documentario realizzato da Mediaset che andrà in onda su Focus Tv, canale 35. Una spedizione, questa, revival delle datate missioni del Cai riservate ai più forti del reame. Per chi ricorda, celeberrime quelle marchigiane, con nomi altisonanti: Macciò, Moretti, Mainini, Mancini. Ma questa è un’altra storia.