Melodie dell’anima: in compagnia delle foglie di Giovanni Carradori

Calpestatele dolcemente le foglie d’autunno, e sentirete il suono melodico e profondo delle poesie di Giovanni Carradori (foto), che ha dato alle stampe (in tutte le librerie di Pesaro) "La compagnia delle foglie", raccolta di liriche in versi liberi che muovono da un sentimento interiore ("Questa tristezza che non so dire/Le parole sono luci spente sotto un cielo carbone/ho mani di metallo e braccia rassegnate/reduce di guerra, ti cerco"), per andare oltre ("Bianca è la luce del mattino/ che sempre la danza apre/ma resta orizzontale/ la posizione del mio stare") fino al cielo: "Disegno in aria l’immagine del tuo volto/la sovrappongo alle forme di queste nuvole/cercando la tua/Nuvola che si muove lenta e muta/ come i tuoi gesti/che cammina per altre strade/ più alte/senza mai incontrare la mia/E mi manca la tua voce". Poesie che gridano silenzio, che ondeggiano tra amore e dolore, fiutando le stagioni dell’anima ("Pioggia sulle foglie dei pioppi e sui rami di cedro"), con occhio vigile: "Dall’alto osservavi/quel sentiero solitario/puntato verso il nulla dei posti sconosciuti/La pioggia cantava ad alta voce/e cadendo tagliava la scena/Attorno case mute facevano il coro".

d.e.