Memorabilia" a Fano, Incontri Letterari Gratuiti con Autori Finalisti del Bancarella e Premio Campiello"

Torna a Fano “Memorabilia. Incontri letterari che lasciano il segno“ curata da Innovative Multiservice srl. La rassegna (8ª edizione) si svolgerà per 4 giovedì consecutivi dalle 21 alle 23, con ingresso gratuito, nei giardini della Memo in piazza Amiani. Si parte il 6 con “Geopolitica - Capire il mondo in guerra“, edito de Edizioni PieMme, di Greta Cristini. Poi il 13 con “L’armonia dei frutti bacati“, Edizioni EO di Roberto Tiraboschi finalista del Bancarella ’22. Il 20 luglio “Il tuffatore“ La Nave di Teseo, di Elena Stancanelli, terza al Premio Campiello. Mentre chiuderà la rassegna letteraria giovedì 27 il romanzo “Genitori Cercasi“, edito da Giulio Einaudi editore, dello scrittore Andrea Vitali già vincitore del Premio Bancarella e finalista dei premi Stresa, Strega e Campiello.