Memoria e cuore nel racconto di Sabrina Paoloni

Partita da un piccolo borgo come Pieve del Colle, piccola frazione al confine tra Acqualagna e Urbania, Sabrina Paoloni ha attraversato città, esperienze e cambiamenti: prima Roma, poi Modena, per amore e per costruire la sua famiglia. Un matrimonio, due figlie, senza mai dimenticare le sue radici e nemmeno il sogno di raccontare, per tenere viva la memoria delle persone che ci hanno resi ciò che siamo.

Dal profondo legame con la terra d’origine nasce il suo esordio letterario “Nella memoria e nel cuore“ (Book Sprint Edizioni), un libro che racconta la storia della sua famiglia e in particolare del nonno Antonio, figura centrale e ispirazione costante per l’autrice. "Scrivere è sempre stato parte di me – racconta – ma questo libro è nato quasi per caso, come una promessa a nonno Antonio e a me stessa: quella di non lasciare che tutto ciò che lui mi ha insegnato andasse perduto. Volevo raccontarlo alle mie figlie e alle nuove generazioni, per riscoprire il valore delle nostre radici contadine, dei racconti e dei gesti semplici che oggi rischiano di scomparire".

Valentina Damiani