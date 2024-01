Memoria e Ricordo si celebrano con l’impegno degli studenti

Urbino celebra la Giornata della memoria e il Giorno del ricordo con due appuntamenti a Teatro Sanzio e il coinvolgimento delle scuole della città. Le iniziative sono organizzate dagli assessorati comunali agli eventi e alle politiche educative. Gli studenti che parteciperanno saranno rappresentativi di tutte le scuole superiori di Urbino e delle scuole medie dei due Istituti comprensivi, Pascoli e Volponi. Si partirà domani per la Giornata della memoria, con un’iniziativa in programma alle 9,30: nell’occasione, saliranno in successione sul palco vari gruppi di alunni, presentando letture, poesie, filmati ed esecuzioni musicali. Simili modalità avrà la celebrazione del Giorno del Ricordo, sempre alle 9.30, venerdì 9 febbraio. "Ringraziamo le scuole, che anche in questa occasione hanno aderito con grande disponibilità al nostro invito – commenta l’assessore agli Eventi, Elisabetta Foschi –. Il lavoro in classe e la presenza attiva a teatro saranno ancora un volta dei momenti significativi per tutti i partecipanti".

Secondo Francesca Fedeli, assessore alle Politiche educative, "le due giornate a Teatro Sanzio e il percorso preparativo a scuola sono delle occasioni piene di significato. Ogni volta, i ragazzi ci sorprendono con la loro creatività e la capacità di entrare nel merito di temi importanti senza mai essere banali e di farci riflettere".