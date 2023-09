Memorial Cleri Fermignano: Grande Appuntamento Domani per Basket Inclusivo

Un momento di sport e comunità, per ricordare un fermignanese che non c’è più: domani, nel palazzetto dello sport di via Martin Luther King, si terrà la sesta edizione del memorial di baskin "Ciao Elia!", evento dedicato al ricordo di Elia Cleri, morto nel 2014. È grazie a lui e all’impegno della madre, Stefania, se oggi Fermignano ospita una realtà di primissimo piano del baskin italiano (il basket inclusivo, in cui atleti normodotati e non giocano insieme), la squadra dei Vichinghi, vincitrice a maggio della Coppa Italia. Si partirà, di mattina, dalle semifinali: i padroni di casa sfideranno il BoomPesaro Baskin, mentre il Panda Baskin Altopascio incontrerà le Onions. Nel pomeriggio toccherà prima alla finale per il 3°-4° posto, poi, alle 17.15, alla finalissima, seguita dalla premiazione dei vincitori. "Il baskin ci dimostra in maniera inequivocabile che lo sport può diventare un potentissimo strumento d’inclusione – commenta l’assessore allo Sport Fiorella Paolini –. Grazie a questa disciplina, i nostri ragazzi hanno intrapreso un bellissimo percorso di crescita, che va al di là dei risultati sportivi, comunque straordinari. Non solo: assieme ai ragazzi, sono cresciute e migliorate le persone che stanno loro attorno e tutta la nostra comunità. Come amministrazione comunale, annunceremo inoltre l’accesso ad un bando che consentirà l’acquisto di un pulmino attrezzato".