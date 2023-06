Memorial dedicato a Candelari Gli amici di Stefy tornano in campo

Gli ‘amici di Stefy’ tornano in campo per il 21° Memorial dedicato a Stefano Candelari che anche quest’anno ha richiamato all’appello ben 15 squadre e 180 atleti pronti a battersi, ogni sera, con due partire (una alle 20.30 ed una alle 22) sul campetto da basket dietro la chiesa Santa Maria del Porto.

"Per le tante richieste ricevute quest’anno le squadre si sfideranno a giorni alterni anche al campo del Basket Giovane di Pesaro e, in caso di pioggia, nella palestra di via Nanterre", ha spiegato Gian Piero Magi, tra gli organizzatori del torneo e amico storico di Candelari, deceduto 21 anni fa dopo una partita di pallacanestro della sua squadra, la Liuti basket.

L’obiettivo del Torneo del Porto, che lo scorso anno ha visto alzare la coppa alla squadra ‘Olympiakos Tombaccia’, rimane lo stesso: "Mantenere accesso il ricordo di Stefano in tutti noi e spiegare chi era, cosa faceva e com’era anche alle giovani generazioni che si stanno avvicinando all’iniziativa in questi ultimi anni".

Il regolamento rimane lo stesso: è possibilità schierare liberamente gli Under 19, mentre si possono utilizzare al massimo due giocatori di serie C e quattro di serie D per squadra. In caso di pioggia, la finalissima prevista per sabato 24 giugno slitterà di un giorno e rimarrà fissa nella location dietro la chiesa del Porto. I ricavi del Torneo, inoltre, saranno donati in beneficenza ad un Ente che verrà svelato il giorno della finale.

Giorgia Monticelli