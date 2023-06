"Memorial Ferri", che spettacolo: alla fine vincono gli Amici di Andry

Sono passati dieci anni dalla tragedia, il dolore non si dimentica, ma si può alleviare con l’amicizia e con qualche calcio a un pallone. La notte tra il 3 e il 4 giugno del 2013 Andrea Ferri, 51enne al tempo, pesarese, titolare di alcune pompe di benzina, viene ucciso in via Paterni, porto. Per quel delitto, consumato per rubare i soldi all’interno di una cassaforte di uno dei distributori di benzina di Ferri, sono stati condannati in primo grado all’ergastolo Donald Sabanov e a 24 anni Karim Bari. Poi la Cassazione ha confermato l’ergastolo di Sabanov e scontato a 20 la pena del complice.

Michele, fratello di Andrea, è conosciuto in città perchè per quella ricorrenza, il 4 giugno, riceve sempre, come avvenuto domenica scorsa, la telefonata, (la 91ª) di Papa Francesco.

Ma quest’anno per ricordare il fratello, Michele ha organizzato anche un mini-torneo di calcetto, come faceva nei primi anni dopo la tragedia, consuetudine interrotta causa Covid.

Il mini-torneo si è svolto al Centro Sportivo Lungofoglia. La partita fra lo Juventus Club Pesaro e gli Amici di Andry è finita 8-8 dopo i tempi regolamentari. Alla lotteria dei rigori l’hanno spuntata gli Amici di Andry 11-12, aggiudicandosi così il "Memorial Andrea Ferri 2023". Gli organizzatori hanno ringraziato "tutti i partecipanti – si legge in un post su Fb – Luca Azzolini e Matteo Mercolini, poi Mauro Canal e Giuliano Fortini, a Giovanna Zordan e Filippo Baioni, a tutti quanti e soprattutto a Guido Dontgetmad Maroccini che stanotte dormirà con la coppa"! "E’ stata una bella festa – ha detto poi Michele Ferri – hanno giocato in squadra con gli amici di mio fratello anche Mauro Canal e Giuliano Fortini dell’Italservice. Tra gli spettatori anche Lorenzo Pizza e Moreno Bordoni". ale.maz.