Memorial Michi a Fano. Diego e Federica super

Un classico di fine estate che col tempo ha cambiato le modalità ma non le finalità, così come immutata è l’energia che ogni anno si respira e che scalda letteralmente i cuori. Il memorial Michi è questo, molto più di un torneo, molto più di una festa. Un mix di sport e solidarietà con il quale ogni anno la famiglia Marcantognini di Fano, in collaborazione con Asd Sportland e Nuova Beachouse, raccoglie fondi in favore della Onlus Il Pozzo di Giacobbe che si occupa di adozioni a distanza in Rwanda.

Così è stato anche domenica quando nell’impianto sportivo di Viale della Romagna, oltre 60 persone (di cui 37 giocatori) hanno dato vita ad una giornata scandita da musica, cibo, divertimento e beach volley, resa ancora più magica dalla presenza di Donatella Tonelli e Maria Letizia Righi, operatrici olistiche che, tra una partita e l’altra, hanno coccolato i presenti con vari tipi di trattamenti.

Il lato sportivo della giornata ha visto la vittoria di Federica Maffei e Diego Cavalletti che in finale, con il commento del sempre presente e prezioso Roberto Bevilacqua, hanno superato Giulia Peverini e Daniele Cozzolino. Podio a parimerito per Silvia Mancinelli-Filippo Linzalone e Katjuscia Corneli-Vincenzo Anselmi.

Inoltre ci sono state anche le finali del torneo di beach volley ai Bagni Cafè Arzilla. A Fano tra sabato e domenica sono arrivati 120 giocatori (da Bologna fino ad Ancona) per il torneo Bc Cascioli, 2x2 misto di beach volley che ha chiuso la stagione estiva targata Asd Sportland, Beach Volley Addiction e Nuova Beachouse. A dominare la scena sono stati i senigalliesi Mattia Tarsi e Federica Feliziani, autori di un percorso netto culminato con la vittoria in finale su Luca Caliri e Marica Lucconi. Terze a parimerito le coppie Lorenzo Cristiani-Ludovica Ripanti e Giacomo Grottaroli-Federica Simoncelli. Fano si consola con la vittoria del torneo Silver grazie a Luca Pietrelli e Laura Marcucci.

