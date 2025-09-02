’Menga’ ancora senza casa. E in attesa della sede si consola con la musica

Il Menga non ha ancora una casa. Ed entro la fine dell’anno, se non si troverà presto una soluzione, sarà costretto a chiudere. Il problema della sede di uno degli spazi culturali più attivi della città era nato nel gennaio scorso, in seguito alla vendita all’asta dell’ex carcere minorile di via Bertozzini, dove appunto si trova il circolo. Inizialmente i locali dovevano essere liberati entro tre mesi dalla data di vendita, ma in seguito era stata concessa una proroga per rimanere fino a dicembre. Nel frattempo, con l’aiuto dell’amministrazione comunale, si sarebbero dovute mettere in campo tutte le forze per trovare una nuova sede.

Oggi, dopo mesi di ricerche e con la scadenza agli sgoccioli, la situazione però è ancora in stallo. "Sulla sede non ci sono novità – dice Roberto Baioni, gestore del Menga -. Ci sono stati anche altri incontri con l’amministrazione ma non sono emerse concretamente delle soluzioni. Ormai siamo arrivati alla canna del gas, e nonostante l’interesse dell’amministrazione sia quella di non far morire il Menga ad oggi alternative non ce ne sono. Potrebbero esserci dei luoghi della città anche adatti alla nostra attività, ma il Comune ci deve dire nero su bianco che cosa può mettere in campo (quali risorse e quali lavori può sostenere) e noi dall’altra parte faremo altrettanto con altri investimenti. Ma siamo un circolo, non una impresa milionaria, da soli non possiamo certo farcela".

Intanto l’attività del Menga non si ferma: sabato 6 e domenica 7 settembre, torna Mengarden, il festival musicale indipendente giunto quest’anno alla terza edizione, che si tiene nello spazio verde della corte dell’ex carcere minorile.

"La giornata di sabato – spiega Baioni – è organizzata in collaborazione con Danielle, artista noto per la sua partecipazione ad X Factor e bassista dei Camillas, ora Crema, che proporrà un programma dedicato al cantautorato pop italiano, con artisti come Androgynus, Viaggi Andromeda, Florilegio, Dirlinger".

Ad esibirsi sarà anche lo stesso Danielle: "Pesaro è una città molto conosciuta per la musica underground – dice -. Sono contento di tornare a suonare qui quest’anno". Domenica verrà invece presentato il progetto Sad Wave, contenitore musicale che raccoglie fra le band più alternative della città. Si esibiranno: Cinema Odio Skuhravy, Notontuesday Warcoe, Ottava Dimensione Surreal, Sound, Project Distrasse, Cortes.

Alice Muri