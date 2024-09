Menga contro l’arbitro. Stellone: "Episodi decisivi"

La Ternana torna a vincere al Benelli a 27 anni dall’ultima volta, la Vis incappa nella prima sconfitta casalinga stagionale. In sala stampa si presenta per primo il direttore Michele Menga: "C’è un motivo preciso per cui io sono qui – attacca –. E’ il quarto anno da diesse della Vis. Voglio parlare della formazione degli arbitri. La Lega Pro a noi chiede tanta formazione, perdiamo giornate intere e poi in campo succede tutt’altro. I presidenti meritano rispetto, perché investono milioni di euro. Sono arrabbiato, deluso, per il modo con cui si pongono nei nostri confronti". Si capisce che la direzione di Lovison (l’arbitro di Torres-Vis della scorsa stagione, col discusso episodio finale del gioco non interrotto con Zoia a terra in area, costato la sconfitta) non gli è piaciuta. "Pretendiamo che anche gli arbitri vengano formati – continua – E’ un appello che voglio mandare: servono una condotta migliore, modo di porsi, educazione".

Roberto Stellone si concentra sulla partita: "Ottima prestazione da parte nostra, ma alcuni episodi hanno compromesso la gara. Il primo tiro loro è arrivato al 41’, da lontano. Ottimo primo tempo, sulla falsariga delle precedenti gare. Abbiamo giocato più noi ma loro sono un’ottima squadra". Il rigore? "Dovrei rivederlo. Faccio comunque i complimenti alla mia squadra. Non ci siamo disuniti, con un pizzico di fortuna potevamo riaprirla. Testa alta, continuiamo con questo atteggiamento. La Ternana è costruita per le prime posizioni, noi abbiamo concesso poco, tranne nei minuti finali quando è saltato tutto". Bene la costruzione, un po’ meno la finalizzazione: "Non abbiamo concluso quando dovevamo, abbiamo sbagliato qualche cross, tre angoli ce li hanno negati. Comunque abbiamo perso con una squadra forte. Sono dispiaciuto per il risultato, non per la prestazione".

Intanto, la Lega Pro ha fissato il calendario del girone B fino alla seconda giornata di ritorno. All’insegna del solito spezzatino, la Vis giocherà in quasi tutti i

giorni della settimana. Il derby con l’Ascoli cade di venerdì, idem quello col Rimini; c’è pure un Vis-Pescara all’ora di pranzo. Ecco il calendario di qui alla 21ª giornata: 6ª g. Campobasso-Vis giovedì 26 settembre ore 20.45, 7ª g. Vis-Perugia lunedì 30 settembre ore 20.45, 8ª g. Sestri Levante-Vis sabato 5 ottobre ore 15, 9ª g. Vis-Pineto domenica 13 ottobre ore 17.30, 10ª g Entella-Vis domenica 20 ottobre ore 17.30, 11ª g. Vis-Carpi venerdì 25 ottobre ore 20.30, 12ª g. Gubbio-Vis martedì 29 ottobre ore 20.45, 13ª g. Vis-Pescara domenica 3 novembre ore 12.30, 14ª g. Pianese-Vis domenica 10 novembre ore 17.30, 15ª g. Vis-Ascoli venerdì 15 novembre ore 20.30, 16ª g. Rimini-Vis venerdì 22 novembre ore 20.30, 17ª g. Vis-Lucchese sabato 30 novembre ore 15, 18ª g. Spal-Vis sabato 7 dicembre ore 17.30, 19ª g. Vis-Milan Futuro domenica 15 dicembre ore 15, 20ª g. Vis-Torres domenica 22 dicembre ore 17.30, 21ª g. Arezzo-Vis lunedì 6 gennaio ore 15.