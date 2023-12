Menga, sfilano gli studenti. Oltre 400 ad applaudirli

Ieri, a metà pomeriggio, la sfilata di moda e design "Menga fashion art" ha radunato in centro, oltre 400 persone, accalcate all’esterno del liceo artistico Mengaroni. Ad aprire la sfilata sono state le gonne ad otto teli, ideate dagli allievi di quarta superiore. Ogni studente ha progettato il proprio modello e quelli che poi, a metà sfilata, saranno indossati dalle professoresse. "Meraviglioso". Tra il pubblico, imbacuccato per il freddo, ma esaltato dallo spettacolo, il commento è stato unanime. Avvolti nel vento gelido gli 80 modelli, tra ragazze e ragazzi, hanno calcato la scena indossando capi sartoriali, capi “etici“ e perfino delle "idee" ben costruite con forbice, filo e tessuto: gli abiti “murales“, le gonne “inclusive“, gli abiti “moulage“ hanno raccontato una storia del costume. "L ‘outfit - dicono Aurora Amadori e Sofia Zamagni, le bravissime presentatrici della serata, agli spettatori curiosi -, basato su un guerriero post apocalittico che si veste con gli scarti di tessuto riciclato, è l’abito “narrato“". I vestiti sono stati valorizzati dalle competenze delle altre sezioni del liceo - grafica, multimedia audiovisivi, architettura ed interior design - tra effetti scenografici e spontaneità. L’applausometro è andato a fondo scala quando in passerella sono arrivate le prof - Lavinia Palazzo, Elisa Maria Olivi, Loredana Bastianelli, Sissi Cantalupo, Linda Selmin, Daniela Silvegni, Luciana Forlani, Francesca Cesarini, Rosà Morgese - e la preside, Serena Perugini.

Solidea Vitali Rosati