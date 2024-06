Mengaroni, asta benefica. Cento pezzi da non perdere

Convegno sulle arti applicate, visita al “Came, Tame, Mame“ il triplice museo delle arti plastiche creato all’interno del liceo Mengaroni e asta di beneficenza con oltre 100 pezzi dall’estetica esclusiva e pregevole. L’elenco di stimoli è quello in programma domani tra via Passeri e il Corso XI settembre, in due sedi diverse, per lo stesso obiettivo: sensibilizzare verso l’opera artistica in tutte le sue meravigliose forme. "In questi ultimi anni il Liceo artistico Mengaroni – spiega la preside Serena Perugini – si è aperto sempre più alla città attraverso interventi decorativi, installazioni, collaborazioni con Enti ed associazioni. Grazie alla volontà e all’entusiasmo di tutto il personale scolastico e il prezioso contributo degli allievi, il Liceo Artistico Mengaroni è diventato un riferimento costante ed una presenza attiva nel tessuto sociale e culturale di Pesaro. Ora il Liceo apre le sue porte ed invita la cittadinanza a conoscere i piccoli tesori del Museo ospitato nel plesso Perticari. Came, Mame, Tame sono i nomi delle tre sezioni espositive che si snodano al piano terra dello storico edificio su Corso XI Settembre.

Domani il liceo, in collaborazione con l’Associazione culturale Ad Astra, propone un’iniziativa dal titolo “Il Fare con le mani. Maestria ed impegno lavorativo” che si snoderà tra l’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi, i corridoi-museo della scuola ed il cortile interno del Perticari. L’evento inizia alle ore 18.15 a Palazzo Montani Antaldi per una conversazione tra lo storico Nando Cecini, la storica dell’arte Grazia Callegari, l’esperto di ceramiche d’Arte Andrea Ciaroni, l’imprenditore orafo Stefano Basili e Lorenzo Fattori, curatore del museo del Tessuto di Candelara. Al termine, previsto per le 19.30 circa, si apriranno le porte dei musei Came, Tame e Mame per una visita libera. A seguire, una mostra e un’asta di prodotti artistici offerti da privati, associazioni, imprenditori, commercianti, docenti, studenti. I proventi della serata saranno destinati ad incrementare gli spazi espositivi dei musei e a sostenere progetti scolastici". Abbiamo dato una sbirciatina agli oggetti che saranno messi all’asta e si consiglia vivamente la partecipazione.

Solidea Vitali Rosati