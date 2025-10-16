Mengaroni, il futuro è nebbia: "Diteci che fine faremo e non spediteci in un capannone"

Un portone in lamiera. Con una targa fuori dell’ingresso dove si legge "Circolo Mengaroni". In via Bertozzini a due passi dal Corso e dall’Auditorium Scavolini. Sopra tutto diroccato e abbandonato, tutto incerto come il futuro di questo circolo antico: perché l’ex riformatorio è stato venduto all’asta. Superato il portone, una parte scoperta, con due gazebo pieni di ragazzi. Tutto questo prima di entrare nel circolo vero e proprio.

Un circolo che ha oltre 100 anni di storia e che "nei tempi d’oro ha avuto anche 800 soci con persone che arrivavano anche da fuori regione per assistere ai concerti ed anche ad altre iniziative culturali", dice Roberto Baioni che manda avanti l’attività assieme a due soci, Federico Buresta ed Alessandro Sereni. Uno stanzone enorme dentro con tavoli un palco e in un’altra sala un grande telone con la scritta "Menga, not ordinary people". Un biliardino quindi i servizi tra magliette appese alle pareti, grandi sciarpe colorate della Vis Pesaro e della Vuelle Sala piena ieri sera tra giovani, meno giovani ed anche molte ragazze.

Tutti riuniti per capire che fine farà questo circolo – 5 euro la tessera – perché tutto il blocco dell’ex discolato è stato venduto all’asta ad una impresa edile di Modena. "Vogliamo capire – dice Roberto Baioni dal palco ad una sala piena di persone – che fine facciamo anche se ancora il rogito notarile del passaggio di proprietà non è stato fatto tra l’impresa ed l’amministrazione. E’ un circolo che è stato sempre in centro – continua Baioni – ed in centro deve rimanere perché dopo l’antica sede che era accanto all’ex cinema Nuovo Fiore, è poi stato spostato in via delle Vetrerie e da ormai venti anni siamo qui in via Bertozzini".

Un’assemblea di aggiornamento sullo stato dell’arte quella che fa Baioni "anche perché i soci stanno vivendo questa vicenda molto male ed stiamo navigando a vista in attesa di avere qualche risposta dal Comune e Provincia. Con chi ci raffrontiamo? Con l’assessore alla Cultura Daniele Vimini. Il sindaco Biancani non l’abbiamo mai visto. Vogliamo capire quale sarà il nostro futuro perché girano tante voci ma siamo davanti a solo chiacchiere. Non possiamo andare in qualche capannone di periferia né ci possono offrire soluzioni che presuppongono forti esposizioni finanziarie perché non siamo una impresa. Però le amministrazioni devono ricordarsi – continua Baioni – che noi rappresentiamo come circolo Mengaroni un pezzo di storia di questa città e non solo una attività che fa aggregazione e socialità". Un pezzo di Pesaro alternativa all’interno di questo circolo "che è libero a tutti quelli che vogliono entrare, ma chi lo frequenta assiduamente poi alla fine deve diventare socio e quindi prendere la tessera".

Una storia, quella del Mengaroni, che porta alla mente circoli romani e milanesi perché all’interno di questo luogo si sono svolte mostre d’arte, concerti ed anche recite stile "Zelig". "Abbiamo anche un grande schermo dove proiettiamo le partite della Vis ed anche della Vuelle e la partecipazione è sempre molto alta. Avevamo anche una radio chiusa dopo il covid". Quando Baioni prende in mano il microfono dai tavoli si alzano domande dei soci.

"Ancora gli atti ufficiali di vendita dell’imobile non sono stati fatti per cui dovremmo andare avanti con la gestione dell’attività, probabilmente fino alla primavera del prossimo anno. Ma poi? Dove andiamo? Stiamo aspettando risposte ed anche noi ci stiamo muovendo e stiamo guardando se ci sono soluzioni in centro. Qualcuno parlava anche di locali nell’ex manicomio per il Corso, ma tra quanto? Decenni. Speriamo che qualcuno ci dia qualche risposta".

m.g.