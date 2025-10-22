Mengoni e il suo viaggio dell’anima. L’Astronave abbraccia il guerriero

C’è molto più dell’Essenziale nel poderoso allestimento scenografico che accoglie Marco Mengoni sul palco dell’Arena. Il guerriero entra in scena come un sacerdote che dall’alto di un cumulo di granito, vestito di bianco, intona Ti ho voluto bene veramente di fronte a una platea di sudditi osannanti che riempiono l’Astronave in ogni suo spazio. Sul palco, che si proietta con una lunga passerella fino a raggiungere il cuore del parterre, figure ugualmente vestite di bianco si muovono compassate come in attesa delle parole del messia. Alle sue spalle un maxischermo che riempie il palco in quasi tutta la lunghezza, mostra paesaggi lunari e lagune avvolte nella nebbia. Poi, il messia parla, e "Buonasera Pesaro" sono le sue prime parole. A riempire il silenzio parte una voce fuori campo, che racconta di traumi e crolli dai quali l’uomo può rialzarsi. Perché il concerto è anche il racconto di un viaggio dell’anima, costruito come un’esperienza dove è l’artista per primo a mostrarsi nella sua fragilità.

L’Arena è calda, e si accende ancora di più con i vocalizzi modulati sulle note di Black hole sun. Sono più di novemila, hanno riempito gli spalti e il parterre, non c’è davvero un posto libero. E Mengoni ricambia, senza risparmiarsi. Circondato dai performers balla, riempie il palco, percorre la passerella seguendo le coreografie. Non c’è nulla di improvvisato: lo show è una macchina perfettamente studiata, che trascina il pubblico traccia dopo traccia.

Il primo cambio d’abito è un’inversione totale. Dal bianco si passa al nero: camicia sbottonata e semitrasparente per la gioia delle numerose fan, e catenone d’oro al collo. "Voglio ringraziare tutti voi che siete qui. Grazie grazie grazie" è il suo secondo saluto. Fedele al suo personaggio, non si lancia in monologhi, ma riduce al minimo i contatti con il pubblico. Perché a parlare sia la musica. E se l’inizio è più intimista, con tracce melodiche e senza eccessi, l’astronave finalmente decolla con i pezzi più trascinanti e ritmati. A metà concerto, dopo Due vite e L’Essenziale, arrivano Mi fiderò, Proibito, Pazza musica, Pronto a Correre. E l’Arena, manco a dirlo, è pronta a correre insieme alui. Su Due vite arrivano anche gli effetti speciali, con Mengoni, che vestito di una sorta di bustier rosso con addominali in rilievo, percorre la passerella che magicamente si solleva fino a diventare una vera e propria rampa di lancio. "Ora è il momento del verdetto – dice –. innanzitutto io canto live, e questi sono addominali veri". Non che qualcuno avesse dubbi. Un’ora e tre quarti di musica, di emozioni. E stasera si replica.