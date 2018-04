Fano, 29 aprile 2018 – Sta meglio la bambina di due anni fanese che frequentava l’asilo nido Gaggia di Fano affetta ieri da una forma di meningite batterica. La bambina è stata ricoverata e curata all’ospedale San Salvatore di Pesaro. Nello stesso tempo, il settore Malattie infettive e Vaccinazioni dell’Area vasta 1 ha provveduto ad attivare la profilassi di circa 50 persone, che sono oltre ai parenti stretti della piccola, anche i compagni dell’asilo e tutti coloro che nell’asilo fanese vi lavorano, come insegnanti o bidelli e simili.

Ci sono due medicine che l’Area vasta (gli uffici a Fano sono in via Borsellino) ha consigliato di somministrare: il Rifadin sciroppo (due dosi al giorno per due giorni) per i piccoli e il Ciproxin per gli adulti. Sulla prima medicina, c’è stata ieri una qualche difficoltà di approvvigionamento, ma grazie ad una scorta dell’ospedale di Urbino si è riusciti a soddisfare quasi del tutto le richieste.

L’Asur ha già anche inviato ai pediatri interessati la mail in cui si allertano in merito alla «sorveglianza sanitaria», che in questi casi è di circa una settimana, nella quale, se emergeranno in altri bambini sintomi tipici della malattia, ci si dovrà attivare immediatamente per la terapia.