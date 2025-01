Affetto da meningite: era in discoteca la sera di Capodanno

Pesaro, 6 gennaio 2025 – Un pesarese di 52 anni è stato ricoverato in Rianimazione per una meningite da meningococco. L’uomo a Capodanno era stato al “Colosseo Club” di Montecchio. Per i suoi contatti stretti – in tutto individuate 5 persone – è scattata la profilassi. Per tutti gli altri, ad esempio chi era allo stesso veglione, il Dipartimento di prevenzione dell’Ast ha diramato una comunicazione ai medici di famiglia, alla guardia medica e ai pronto soccorso per raccomandare la sorveglianza sanitaria.

Cioè monitorare il proprio stato di salute per 10 giorni dall’ultima esposizione al cosiddetto “caso indice” a partire dalla data di insorgenza dei sintomi dei sintomi, quindi fino al 10 gennaio.

“Si raccomanda – si legge nella comunicazione diramata da Augusto Liverani, responsabile Unità operativa complessa Igiene, Sanità Pubblica e Prevenzione Ast - di fare riferimento ai propri medici di famiglia”. L’uomo, residente a Pesaro, ha accusato forte malessere il primo gennaio ed è stato ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni ora appaiono in ripresa. “Nessun allarmismo – rassicura Liverani -. I casi secondari sono molto rari e la quasi totalità dei casi di malattia invasiva meningococcica si manifesta in forma sporadica. Per i contatti non stretti basta controllare la propria salute”.