Urbino, 30 ottobre 2019 - Una studentessa riminese di Giurisprudenza è in gravi condizioni per meningite: a Urbino circa 70 ragazzi, compagni di corso, sono stati sottoposti alla profilassi. «A Urbino la situazione è sotto controllo e non ci sono pericoli perché tutti coloro che hanno avuto dei contatti prolungati con la ragazza sono venuti da noi e hanno ricevuto il farmaco indicato in questi casi», ha assicurato il dottor Marco Monaldi, direttore facente funzioni del Servizio di Igiene e Sanità pubblica, Prevenzione delle malattie infettive dell’Area Vasta 1. La studentessa, una riminese di 25 anni, è venuta a Urbino dal 21 al 23 ottobre scorso per frequentare le lezioni di un corso a Giurisprudenza: alla giovane resta solo quel corso e, non abitando a Urbino, si è recata solo nell’aula delle lezioni. Qui è entrata in contatto con la docente e gli altri studenti. Domenica 27 la ragazza ha cominciato ad avere la febbre alta, lunedì è stata ricoverata all’ospedale di Rimini dove le è stata diagnosticata la meningite. Martedì mattina, a Urbino è scattata la procedura che l’Asur ha previsto per casi come questo. La giornata di ieri è stata piuttosto convulsa, per chi lavora alla facoltà di Giurisprudenza e per gli operatori dell’Asur, ma grazie all’efficienza e alla celerità di tutti, la situazione di emergenza è stata tenuta sotto controllo.

«La nostra assistente sanitaria si è recata all’Università per capire la lista delle persone che hanno avuto contatti con la giovane poichè si sono trovati nell’aula con lei – continua il dottor Monaldi -. Il rischio in questi casi è molto basso, perché la meningite si contrae con contatti molto stretti e ravvicinati, e talvolta ripetuti, e in un’aula come quella la possibilità di contagio è davvero bassa. Grazie alla collaborazione della segreteria di Giurisprudenza, della professoressa Emanuela Vittoria e anche della docente del corso che ha fatto firmare tutti gli studenti presenti in quei giorni, è stata tracciata una lista dei possibili contatti che oggi abbiamo chiamato per la profilassi tramite un antibiotico specifico, indicato in questi casi». Grazie alla lista completa dei ragazzi presenti è stato possibile agire in poche ore: senza l’elenco degli studenti presenti, per gli operatori sarebbe stato davvero difficile, se non impossibile, rintracciare tutti.

Ieri sera , nei locali del Dipartimento di Prevenzione di Urbino, fino a tardi, c’è stato un bel via vai e il dottor Monaldi, con l’assistente sanitaria Jacqueline Van Will e i colleghi Angeli Accica e Luigi Stilla, ha effettuato la profilassi su tutti. Gli studenti che si sono presentati sono quasi tutti del secondo anno, pochi i fuori corso. «Si tratta di una meningite meningococcica, di cui ancora non conosciamo il sierotipo, una forma batterica che in questo periodo, fino a primavera, sarà predominante rispetto alle forme virali. Questa è una malattia dove la trasmissione avviene per aerosol, con una vicinanza ravvicinata tra le persone, ma se il rapporto non è continuativo la possibilità di contagio non è elevata – puntualizza Monaldi -. Negli ultimi anni abbiamo avuto casi di meningite in soggetti che frequentavano la parrocchia, il calcio, eppur non c’è stato mai un secondo caso perché la possibilità del contagio, anche con contatto diretto, non è così elevata. Per questo, ho voluto tranquillizzare i ragazzi e i genitori che sono venuti con alcuni, dicendo che la situazione è sotto controllo. E’ bene ricordare infine che i contatti dei contatti non vanno sottoposti a profilassi». In ambienti aperti, per strada o altrove, il contatto non è prolungato e quindi non ci sono rischi di alcun tipo. A Rimini, la profilassi è stata eseguita su circa 30 persone, tutti coloro che hanno avuto rapporti stretti nei giorni precedenti il manifestarsi della malattia, i familiari, il fidanzato, gli amici: oggi gli assistenti sanitari di Urbino e Rimini confronteranno i dati.