Meno affitti per il Comune. Biancani taglia la spesa per altri 150mila euro

Taglia qua, taglia là il sindaco Andrea Biancani è riuscito a ridurre la spesa comunale di altri 150mila euro. Come? Trasferendo in locali di proprietà comunale magazzini, depositi e archivi che ora sono in quattro spazi presi in affitto tra centro e Villa Fastiggi, annullando quindi in anticipo i contratti di locazione. Sono risorse che andranno a sostenere i servizi e le agognate manutenzioni. "Gli effetti di questa ottimizzazione saranno efficaci già dal bilancio di quest’anno – spiega l’assessore Riccardo Pozzi –: la parte della spesa corrente sarà alleggerita, precisamente, di 145.451 euro l’anno".

Quella del sindaco è una scelta politica rinsaldata con la delibera passata ieri in giunta. Nella sua stagione di tagli Biancani non risparmia Villa Fastiggi. Nella delibera di “recesso anticipato dai contratti di locazione passiva” stipulati dal Comune c’è quella relativa all’archivio in via Divisione Acqui e del deposito in via Brigata Gap, entrambi nell’antica San Pietro in Calibano. "L’archivio – spiega Pozzi – sarà trasferito entro il 30 maggio in alcuni locali del Centro operativo di strada dei Cacciatori. Il risparmio nelle casse comunali sarà di 38.430 euro l’anno. Idem per il deposito di via Brigata Gap: lo spazio,oggi adibito a magazzino, sarà trasferito entro il 30 maggio nei locali del Centro operativo, alleggerendo le spese dell’Amministrazione di 26.080 euro l’anno". Biancani è soddisfatto: "Abbiamo fatto diversi ragionamenti per sfruttare al massimo gli immobili di proprietà comunale, andando a redistribuire, in modo diverso, gli spazi. Solo per i 2 immobili di Villa Fastiggi riusciremo a ottenere un risparmio importante – di quasi 65mila euro l’anno – di fitti passivi".

Nella revisione anche la sede temporanea della scuola dell’Infanzia Skarabokkio oggi ospitata in una struttura di proprietà della Diocesi in viale Trieste. "Il Comune non spenderà più, da settembre, i 18.851 euro l’anno – dice Pozzi –. Il cantiere Pnrr da 3,7milioni che l’amministrazione sta concludendo per realizzare il Polo scolastico 0-6 sta andando molto bene, ed è in anticipo sui tempi previsti dal cronoprogramma. Entro il nuovo anno scolastico (settembre 2025) ci permetterà di riportare i bambini e le bambine in via Rigoni". ll trasferimento entro maggio 2025 degli uffici del Servizio informatica del Comune oggi in largo Mamiani e un domani nella sede della CTE Square di via Guidubaldo II della Rovere comporterà un risparmio di 62.090 euro l’anno".

