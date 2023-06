Meno burocrazia nei soccorsi Vigili del fuoco dal Prefetto

Oggi una delegazione provinciale del Corpo dei vigili del fuoco sarà ricevuta dal Prefetto, Emanuela Saveria Greco. Le organizzazioni sindacali, regionali e provinciali di Cgil Vigilfuoco Pesaro –Urbino - Fns Cisl Marche - Confsal Marche, porteranno all’attenzione del Prefetto alcune nevralgiche questioni, la cui soluzione incide positivamente nella gestione delle emergenze.

L’incontro che probabilmente vedrà anche la presenza del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco ha lo scopo di stimolare tali soluzioni poiché dalle condizioni di lavoro scaturisce una migliore efficacia nei soccorsi. Sia nelle alluvioni avvenute a settembre che hanno colpito il nostro entroterra, cosi come nella recente alluvione del 16 Maggio, pur in scarsità di personale, i vigili del fuoco non hanno mancato di tirare fuori persone da pericoli e rischi.

Ciò nonostante la macchina burocratica non risparmia lentezze e complicazioni a chi interviene per la salvaguardia del prossimo. Qualche esempio? Le normative attuali prevedono che il richiamo di personale anche in eventi potenzialmente prevedibili, avvenga solo in caso di evento calamitoso in atto: ciò fa ben capire che questa modalità talvolta rischia di essere troppo “macchinosa”. Al prefetto la delegazione chiederà che si possa sollecitare la piena funzionalità del piano triennale tra Regione Marche e Direzione Regionale Vigili del Fuoco Marche stimolando la stesura dei piani attuativi; inoltre prevedendo il richiamo di extra turno ordinario di servizio dove il preavviso può tradursi in tutte quelle situazioni prevedibili che richiedono l’impiego di più personale in servizio. Tipo? L’allerta meteo.

A questo va aggiunto che con l’ultimo contratto nazionale firmato tra Dipartimento dei Vigili del Fuoco e le organizzazioni sindacali è previsto l’inserimento, nel dispositivo di soccorso, di personale definito “pronto impiego” che andrebbe anch’esso a colmare in parte quelle situazioni di emergenza preventivate e che in caso di accadimento, tale personale supporti in modo attivo le squadre operative già presenti. Purtroppo ad oggi anche questo è rimasto un accordo non ancora sviluppato, sul quale bisognerà sicuramente accelerare la discussione e dare seguito agli accordi. Sul tavolo anche la richiesta di aggiornamenti riguardo l’apertura della nuova sede di Macerata Feltria (già operativa in una sede temporanea) e della costruzione della nuova sede di Fano.

