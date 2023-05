Meno nascite ma più iscritti agli asili nido

di Tiziana Petrelli

Nonostante il calo della nascite in città, sono invece in crescita le iscrizioni agli asili nido fanesi. E così l’amministrazione comunale ha deciso di aumentare da subito la capacità di accoglienza del servizio, creando una nuova sezione raccordo per il quartiere di Gimarra dove non esisteva e dove 15 bambini e altrettante famiglie da settembre potranno usufruire di questa nuova opportunità.

Sale così da 263 a 278 il numero dei bimbi che nel prossimo anno scolastico potranno usufruire dei servizi educativi 0-3 anni, un incremento del 5,8% che l’amministrazione Seri punta a trasformare in un +51,3% nel 2025, a seguito della messa in funzione delle tre nuove strutture di Cuccurano, Bellocchi e Vallato. "Negli ultimi tre anni – spiega l’assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin (in foto) – abbiamo registrato un aumento molto importante delle richieste di iscrizione ai servizi nido, mediamente del 30% l’anno rispetto agli anni precedenti. Questo nonostante un dato ormai consolidato da una decina di anni, di denatalità sul nostro territorio comunale: ogni anno un 5% di nati in meno rispetto il precedente".

In questa controtendenza Mascarin legge il grado di soddisfazione delle famiglie del territorio. "Nella crescita della domanda leggiamo un apprezzamento per i nostri servizi - sottolinea Mascarin -, che hanno i loro punti di forza. C’è che abbiamo introdotto una serie di facilitazioni importanti dal punto di vista economico, forse la più significativa è la riduzione delle rette del 50 e 70% per il secondo e terzo figlio, che per molte famiglie è un elemento di risparmio importante. Ma abbiamo anche appena esteso la fascia di esonero (con decine di famiglie che ne usufruiranno) e il fatto che dal 2019 abbiamo introdotto il prolungamento orario nei nidi dando la possibilità di restare un’ora in più rispetto all’orario ordinario 7.30-16.30, senza pesare su rette".

Nel frattempo ieri è stata lanciata anche la nuova campagna iscrizioni ai servizi rivolti alla prima infanzia, che si aprirà ufficialmente il 17 maggio per concludersi il 31 dello stesso mese. "Le modalità di iscrizione sono online - spiega Mascarin - ma con la possibilità che abbiamo sempre mantenuto in questi anni, su appuntamento (tel. 0721.887608611), di poter anche interagire con lo sportello dei nostri uffici in piazzale della stazione 7. Dal 18 al 25 maggio sarà poi possibile, sempre su appuntamento (contattando direttamente le sedi interessate), visitare le strutture nella logica dell’open day. Le strutture, tra l’altro, sono passate da 9 a 10 mentre le famiglie interessate troveranno due nuove proposte: la sezione di raccordo Girasole che sarà collocata all’interno della scuola d’infanzia statale il Girotondo di Vallato e la sezione di raccordo Gimarra collocata all’interno della scuola d’infanzia statale Collodi di Gimarra. Rispetto all’anno scorso passiamo così da una capacità di accoglienza complessiva nelle nostre strutture di 263 bambini a una di 278".