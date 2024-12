Meno qualità nella nostra vita. La provincia perde 13 posizioni

Perde terreno la nostra provincia sulla qualità della vita e in un solo anno retrocede di ben 13 posizioni nella classifica nazi onale, occupando nel 2024 il trentottesimo posto. Ad attestarlo è l’indagine del Sole 24 Ore che ogni anno misura il benessere in Italia. Pesaro e Urbino si aggiudica la performance peggiore di tutte le Marche: l’unica altra provincia che perde posizioni è Ancona, mentre tutte le avanzano (Ascoli Piceno è addirittura decima in classifica). Pesaro e Urbino perde posizioni in cinque delle sei macro categorie prese in considerazione del Sole 24 ore, salvandosi soltanto alla voce "Cultura e Tempo libero", dove rispetto al 2023 guadagna tre posizioni. Risultati in calo invece per quanto riguarda ricchezza, lavoro, sicurezza e ambiente. La migliore performance della provincia viene rilevata alla voce "mortalità evitabile", dove Pesaro e Urbino si piazza al primo posto tra tutte le realtà italiane. Il peggior risultato, che la vede centesima in classifica, riguarda invece l’emigrazione ospedaliera.

Alla voce "Affari e Lavoro" la nostra provincia piazza una delle sue peggiori performance, classificandosi 95ª in tutta Italia e perdendo 13 posizioni rispetto allo scorso anno. Tra le voci peggiori di questa macroarea c’è quella relativa alla presenza di start up innovative, in calo del 27,7% rispetto allo scorso anno. Male anche il capitolo "Ricchezza e consumi", dove Pesaro e Urbino in un solo anno perde 14 posizioni, trovandosi al 51° posto. Tra le peggiori performance il trend del pil pro-capite e la crescita dell’inflazione relativa ai prodotti alimentari. Per quanto riguarda lo scenario immobiliare, crolla il canone medio di locazione (-27,3%) rispetto al 2023, ma sale il prezzo medio di vendita al metro quadro (+2,5%). Bene per quanto riguarda la qualità della vita delle donne, dove si registra un incremento dello 0,8% dell’occupazione femminile ed un incremento dell’1,7% dell’imprenditoria.

Se si prende in considerazione il capitolo "Giustizia e sicurezza" la nostra provincia perde nove posizioni passando dalla sesta dello scorso anno alla quindicesima di quest’anno. L’indice della criminalità vede Pesaro e Urbino al 90° (comunque tra le province più sicure), ma colpisce il dato relativo agli omicidi volontari che la classificano al 22° posto in Italia, ma anche usura (28°) e associazione per delinquere (29°). Curioso il dato che riguarda la Violazione alla proprietà intellettuale, che vede la provincia di Pesaro e Urbino in prima posizione in tutta Italia. Perdita di 11 posizioni anche per quanto riguarda la voce "Demografia e società", che vede il nostro territorio occupare ora la 37ª posizione. Cresce il tasso di natalità del 5,2% mentre cala l’indice di vecchiaia del 3,9%. Pesaro e Urbino si distingue invece per la mortalità evitabile, così come per la speranza di vita alla nascita. In calo di diciassette posizioni anche l’area "Ambiente e servizi": dalla sedicesima posizione la provincia passa alle 33ª. L’anno da Capitale della Cultura 2024 porta Pesaro e provincia a guadagnare tre posizioni, piazzandosi al 25° posto (anche se Ascoli Piceno riesce a fare meglio, conquistando la 22 posizione). Male il dato che indica la presenza di librerie, in calo del 16,1% rispetto al 2023. Siamo invece quinti in classifica per quanto riguarda la partecipazione elettorale.