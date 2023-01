"Meno soldi alla sanità privata? Macché, hanno battuto ogni record"

"Non è vero che la giunta regionale di centrodestra ha ridotto il budget per la sanità privata rispetto al precedente governo di centrosinistra. Con la giunta Ceriscioli la spesa per i privati accreditati, tra assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, si è attestata in una forbice tra circa 130 e 155 milioni di euro. Con la giunta Acquaroli, invece, questa cifra ha superato i 160 milioni". Dal suo punto di vista politicamente equidistante, almeno finora, sia dal centrosinistra che dal centrodestra, la grillina Marta Ruggeri può ancora permettersi di dire praticamente ciò che vuole. E lo fa. In particolare sui temi della sanità che da sempre le stanno a cuore.

"Ciò che mi stupisce delle dichiarazioni dell’assessore Saltamartini, apparse sul Carlino – osserva la capogruppo in Consiglio regionale Ruggeri –, non è tanto il ruolo provvidenziale che l’assessore Saltamartini attribuisce, per la riduzione delle liste d’attesa, ai privati, già incensati in svariate occasioni come la soluzione a tutti i mali della sanità marchigiana. Mi lascia più che altro perplessa che l’assessore rivendichi di aver ridotto il budget per la sanità privata rispetto al precedente governo regionale guidato dal Pd".

Dall’analisi degli ultimi dati disponibili, a Marta Ruggeri risulta qualcosa di diverso: "Consultando i dati ufficiali finora disponibili, infatti, risulta che durante la giunta Ceriscioli la spesa per i privati accreditati, tra assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, si sia attestata in una forbice tra circa 130 e 155 milioni di euro. Con la giunta Acquaroli, invece, questa cifra ha superato i 160 milioni di euro secondo i numeri riportati dalla Corte dei Conti (in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2021), che ha pure stigmatizzato lo sforamento dei limiti di spesa previsti dalla legge per l’acquisto di servizi sanitari da privati, come peraltro avvenuto ripetutamente anche durante la precedente amministrazione".

In poche parole, il centrodestra è riuscito a segnare "il record di privatizzazione della sanità, superando persino la giunta Ceriscioli che pure aveva avviato un pesante processo nella stessa direzione, fortemente (e giustamente) contestato all’epoca, a parti invertite, anche da diversi esponenti dell’attuale maggioranza". "Il Movimento 5 Stelle – conclude Marta Ruggeri – rimarrà vigile sentinella nella difesa concreta della sanità pubblica e di qualità, a partire dai provvedimenti di prossima emanazione che saranno cruciali per la riorganizzazione delle cure nella nostra regione, dall’attuazione del nuovo assetto aziendale all’approvazione del piano socio-sanitario".

Benedetta Iacomucci