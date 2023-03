"Meno tasse per i piccoli" "E chi fa rete tiene botta"

"Stesso mercato, stesse tasse". Amerigo Varotti direttore della Confcommercio tira dritto sul problema dello spopolamento dei centri storici. "Non è possibile che un nostro commerciante paghi il 50 per cento di tasse mentre Amazon, tanto per fare un nome che conoscono tutti, paghi solamente il 10 per cento. Se a tutto questo sommiamo anche il fatto che non si è messo un freno alla profiferazione della grande distribuzione ed il risultato è quello che abbiamo tutti sotto gli occhi. Negli ultimi anni per esempio si sono moltiplicati i discount, che sono pieni e sono anche la meta preferita degli extracomunitari. Il problema si può superare solamente pensando a quello che io chiamo una fiscalità di vantaggio per i piccoli commercianti. Perché se è vero che il problema si fa sentire nelle grandi città, dove fortunatamente è in crescita tutto il settore che riguarda il food, la situazione è molto marcata nei piccoli borghi dove stanno sparendo tutte le attività commerciali. Aumentano le attività degli extracomunitari? Ci credo. Non è una battuta ma giro in piccoli centri dove ormai senti parlare tutte le lingue del mondo a partire da quelle arabe, e sono rimasti in pochi a parlare l’italiano. Comunque va detta una cosa: la situazione non è bella perché tra inflazione e aumento dei costi energetici la concorrenza si sta facendo spietata anche tra gli stessi centri commerciali perché le famiglie hanno meno soldi in tasca. Per esempio su Fano siamo riusciti per il momento a bloccare la nascita di un supermarket. Sono anni che battiamo su questo punto con le amministrazioni comunali".

Francesca Frenquellucci assessore al commercio di Pesaro è meno tragica rispetto ad Amerigo Varotti: "Dai dati in nostro possesso devo dire che il trend è stato positivo tra il 2021 e il 2022 per quello che riguarda l’apertura di nuove attività commerciali. Una delle cose che abbiamo notato come amministrazione che i commercianti che fanno rete, e penso a via Passeri, via Cavour e via Castelfidardo, la situazione è buona. Perché il problema è avere anche spirito di iniziativa ed essere anche creativi. Comunque noi ci sforziamo creando eventi per venire incontro e supportare le attività cittadine, ma sicuramente occorre uno sforzo maggiore sia da parte nostra che da parte governativa, per venire incontro alle micro imprese che rappresentano il 70 per cento del tessuto produttivo e in questo momento non se la passano bene. Questo soprattutto sotto il profilo della tassazione. Comunque con Pesaro Capitale della Cultura 2024 stiamo vedendo che si stanno facendo investimenti nella nostra città. Direi, come dice il sindaco, che stiamo tenendo botta"