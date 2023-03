"Meno tasse sugli affitti per aiutare gli studenti"

Ridurre aliquote su imposte e tariffe per invogliare studenti e studentesse a prendere la residenza a Urbino. La proposta è arrivata da Giovanni Alvarez, presidente del Consiglio degli studenti dell’Università e consigliere comunale aggiunto, durante la seduta di lunedì: "La tassazione può diventare un forte incentivo, per il concetto di integrazione tra abitazioni, università, abitanti, città e universitari, utile pure per rialzare il tasso demografico. Chiedo all’amministrazione di pensare a una nuova configurazione delle tasse che possa invogliare la residenzialità. Per esempio, l’aliquota Imu prevista per i contratti di affitto con canone annuo è dello 0,76%: secondo noi avrebbe senso ridurla allo 0,66% per contratti del genere rivolti agli studenti con residenza in città. Questo offrirebbe un ulteriore stimolo a rimanere per chi vuole sentirsi parte di Urbino ma che, per farlo, ha bisogno di un incentivo. La proposta di riduzione riguarda anche la Tari. Il Titolo quarto del regolamento che la disciplina, dove si citano le agevolazioni, parla di una riduzione di 0,02 centesimi al chilogrammo di smaltimento, per alcune categorie: propongo l’inserimento di un ulteriore articolo, che preveda una minorazione per gli studenti che prendono la residenza a Urbino sottoscrivendo un contratto d’affitto. Agevolazione che sia rivolta non direttamente a loro, ma al proprietario di casa, per poi tradursi in uno sconto sul canone di locazione, come ulteriore incentivo a rimanere".

La doppia proposta ha riscosso pareri favorevoli sia tra la maggioranza, sia tra la minoranza. "Da tempo discutiamo della residenza per gli studenti e questo è un approccio al problema – commenta Lino Mechelli, capogruppo di Urbino città ideale –. Serve sempre prudenza, perché è bene che non ci siano sorprese negative, però un’aliquota minore non causerebbe un danno erariale, né un danno alle disponibilità dell’amministrazione comunale, ma andrebbe vista come un’opportunità e un investimento. Da sempre, mi auguro che gli studenti che frequentano la nostra università diventino cittadini urbinati a tutti gli effetti, anche come prospettiva di vita e di lavoro, e che possano riverberare sul territorio quanto appreso".

Il capogruppo di Viva Urbino, Mario Rosati, ritiene l’ipotesi "una possibilità da esplorare, insieme ad altre. Possono rivelarsi misure a sostegno di un percorso da costruire e verificare, che penso sia opportuno approfondire quanto prima".

Nicola Petricca