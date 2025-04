Meno tavolini, più parcheggi?: "Una richiesta senza senso. Si penalizza il commercio"

"Il centrodestra prima ci chiede di sostenere il commercio locale, poi propone di ridurre gli spazi esterni concessi alle attività. Una richiesta senza senso, fatta da chi non capisce le esigenze di questo settore". L’assessora alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci replica alla consigliera Giulia Marchionni, la quale ha lamentato il fatto che tavolini e sedie di bar e ristoranti tolgono parcheggi ai residenti del centro. "Stiamo portando avanti da anni azioni per rendere il nostro centro storico sempre più accogliente e vivo – contrattacca Frenquellucci –. Una delle azioni che va nella direzione di supportare le attività, mettendole nelle condizioni di lavorare al meglio, è quella della concessione di spazi esterni, soprattutto nel periodo estivo. Rappresentano opportunità in più per gli esercenti, garantiscono luoghi di socialità, vivibilità e attrattività cittadina importanti. Ogni azione deve trovare un equilibrio tra le varie esigenze: quella del commercio, della mobilità, della sosta, il decoro e la vivacità della città. Ci vuole buon senso nel rilascio delle concessioni, e questo viene sempre garantito da parte dei nostri uffici, ma ci vuole anche buon senso nel proporre soluzioni ad un problema, in questo caso i parcheggi, creandone altri".

Ancora Frenquellucci sui parcheggi: "Siamo al lavoro per dare risposte a chi abita o vuole andare in centro storico o in zona mare, ai commercianti, ai pendolari: siamo consapevoli del problema dei parcheggi ed è per questo che già da diversi mesi il sindaco si è attivato, avanzando una serie di proposte concrete, per risolvere il problema. Proposte che vanno portate avanti e sostenute, invece di fare polemica, così come continueremo a sostenere le attività economiche".