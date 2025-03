Menopausa, la terapia di Condemi premiata a livello internazionale

Una terapia urbinate per la menopausa premiata a livello internazionale: il direttore del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Urbino Leone Condemi ha ottenuto il premio “Miglior prodotto innovativo dell’anno“ ai Menopause in Aesthetics Awards 2025. Tra dieci finalisti, la terapia “Ossigeno Acido Ialuronico“, ideata da Condemi nel 2018 ha vinto per la sua efficacia e originalità nel trattamento dei sintomi della menopausa. "Attualmente questo sistema terapeutico – spiega Condemi – è proposto in Italia ma anche in Giappone e Stati Uniti, fino ai paesi arabi, confermando il suo successo e la sua validità a livello internazionale. Inoltre ho scelto di affidare la produzione della terapia ad un’azienda italiana, nonostante le numerose richieste pervenute da ditte straniere, sottolineando l’importanza e l’impegno nel valorizzare l’eccellenza italiana nel settore medico".

Congratulazioni giungono dai vertici della sanità regionale e provinciale: "Questo ennesimo riconoscimento attesta il livello di eccellenza della nostra sanità – dice l’assessore Filippo Saltamartini – e rende merito alla grande professionalità e competenza dei nostri specialisti. Continueremo a lavorare per supportare le nostre grandi professionalità affinché possano esprimere al meglio i loro talenti".

Aggiunge il direttore Ast Alberto Carelli: "Un importante traguardo, che rappresenta un riconoscimento all’impegno e alla professionalità di tutto il personale sanitario e un motivo di orgoglio per l’intera comunità".