Mensa Pirandello, cantiere al via. Occhio alle auto

Attenti al parcheggio. Da oggi, in via Nanterre, scatta il divieto di sosta con rimozione – dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 18.45 – nell’area i parcheggio adiacente l’Istituto Comprensivo Pirandello. Perché? La ditta che ha vinto l’appalto per la costruzione della nuova mensa è pronta a mettere “la prima pietra“. Già ieri la ditta ha recintato la parte, all’interno del giardino, in cui gli operai lavoreranno, mentre da oggi entra in vigore l’ordinanza che detta il divieto di sosta per tutta la lunghezza del perimetro di recincione. Il provvedimento di limitazione del traffico con deroga ai soli mezzi impegnati nei lavori comporterà il restringimento della carreggiata e resterà in vigore fino al 30 luglio 2024. Per i primi giorni bisognerà vedere come la viabilità – soprattutto nei momenti di entrata e uscita da scuola – prenderà la novità. Il parcheggio è di sfogo per il carico scarico merci del supermercato; è utile ai genitori che di corsa, lasciano in fermata l’automobile, per accompagnare il figlio a scuola. "Del parcheggio in questione invio una foto – spiega l’assessore Riccardo Pozzi –: non credo proprio che ci possano essere disagi. Del resto l’opera che faremo è attesa dalla scolaresca anche perché comporterà una ottimizzazione degli spazi e un miglioramento dell’offerta didattica. L’investimento da mezzo milione di euro permetterà di liberare spazi nell’edificio originario dove l’attuale mensa sarà sostituita dai laboratori e dalla segreteria che traslocherà da via Salandra. Questi ultimi locali non saranno venduti ma ripensati nella loro funzione con il Quartiere 12".

Solidea Vitali Rosati