"Mensa, volano i prezzi: bel regalo alle famiglie"

Minoranza consiliare di Pergola all’attacco per i rincari delle tariffe della mensa scolastica. "Un incremento che va dal 19,7% a quasi il 35% - afferma il consigliere di opposizione Graziano Ilari, ex assessore ai servizi sociali -. E’ il ‘regalo’ in vista del Natale che la nuova giunta ha fatto ai genitori degli alunni. Infatti, gli aumenti sono stati deliberati dall’esecutivo solo a fine ottobre, quando le famiglie già usufruivano del servizio".

Va detto che nella città dei Bronzi i costi della mensa erano invariati da ben 11 anni: dal 2013, senza che da allora si sia mai provveduto neppure all’adeguamento all’indice Istat. Con delibera del 24 ottobre l’amministrazione Sabatucci ha deciso di procedere a tale adeguamento, limitatamente alla parte variabile della tariffa, mentre è rimasta uguale la quota fissa. Indicizzazione che su un periodo così lungo ha comportato un +19,7%. Con la stessa delibera la giunta ha anche introdotto tariffe differenziate in funzione dell’Isee, così come previsto dalla modifica del regolamento sulla mensa approvata in consiglio ad aprile, quando governava la squadra di Simona Guidarelli. Due novità che hanno inciso nel seguente modo: per la scuola primaria a tempo pieno e per le classi di secondaria che hanno due rientri a settimana, fino all’anno scorso la quota pasto era di 4,14 euro per tutti. Ora è di 4,96 (con la maggiorazione del 19,7% dovuta all’adeguamento Istat) per le famiglie che hanno un Isee fino a 8mila euro; di 5,16 euro per quelle da 8.001 a 12mila, di 5,36 euro per la fascia 12.001-16.000 e di 5,56 per chi supera i 16mila. Invariate, come detto, le quote fisse, che sono di 17,37 euro al mese per la primaria e di 11,60 per la secondaria. All’infanzia la quota pasto è passata dai 3,24 euro per tutti ai 3,88 per la fascia più bassa Isee e poi a 4,08; 4,28; e 4,48 per gli scaglioni successivi (parte fissa 17,37).

La minoranza per bocca di Ilari riprende: "Sabatucci, Baldelli e colleghi hanno fatto due scelte negative per le famiglie. Per prima cosa hanno deciso di aumentare il pasto giornaliero di quasi il 20% per recuperare tutti gli anni in cui non c’erano stati incrementi. E poi, non soddisfatti, nell’andare a definire le fasce Isee hanno applicato la tariffa indicizzata e già fortemente maggiorata alla fascia più bassa e aumentato ancora di più la tariffa per gli Isee superiori. La nostra volontà, invece, quando modificammo il regolamento con l’introduzione degli scaglioni Isee era di considerare la quota pasto esistente come tetto massimo e di prevedere riduzioni per i meno abbienti". "Un’altra cosa inaccettabile – conclude l’ex assessore – è che le famiglie si sono trovate il conto aumentato a servizio in corso".

Sandro Franceschetti