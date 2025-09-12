Mense ospedaliere delle Marche. L’Ast ritira l’appalto da 200 milioni dopo la bocciatura dell’Anac

L’Ast di Ancona fa marcia indietro. Con una nota del 5 settembre 2025 ha annunciato l’annullamento della maxi-gara da quasi duecento milioni di euro per le mense ospedaliere delle Marche. La procedura, avviata a dicembre 2024, viene cancellata in autotutela, cioè per scelta della stessa amministrazione prima dell’aggiudicazione, dopo che l’Autorità nazionale anticorruzione ne aveva bocciato l’impostazione. L’azienda sanitaria ha promesso di ripartire con un nuovo bando che recepisca tutte le correzioni indicate dall’Autorità.

Il problema principale riguarda il modo in cui la gara, che riguarda il servizio di ristorazione di tutte le strutture ospedaliere delle Marche, era stata costruita. La base d’asta, calcolata sui soli pasti, non teneva conto del fatto che nel capitolato erano stati inseriti anche lavori di manutenzione: impianti elettrici, ascensori, estintori, tinteggiature. Attività che non sono accessorie ma autonome, che richiedono tecnici specializzati e certificazioni particolari. Per l’Anac, così facendo si rischiava di obbligare le imprese della ristorazione a svolgere compiti che non rientrano nelle loro competenze, senza adeguata copertura economica.

Un’altra criticità pesante riguardava il calcolo della manodopera. L’Ast aveva stimato i costi del personale basandosi sulle vecchie tabelle ministeriali del 2018, ignorando il rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore, siglato nel giugno 2024 e valido fino al 2027, che prevede aumenti salariali importanti. Questo significa che le cifre messe a gara erano sottostimate e non in linea con gli stipendi reali che le aziende devono pagare.

Il quadro si è complicato ulteriormente a marzo, quando il Tar ha obbligato l’Ast a garantire i sopralluoghi nelle cucine dopo che a un concorrente erano stati negati. Senza queste visite, infatti, le aziende non possono valutare concretamente spazi e attrezzature. Alla fine, alla gara si sono presentati solo cinque operatori. La commissione giudicatrice era stata nominata il 14 luglio e composta interamente da profili sanitari. Ma i nodi restavano irrisolti.

Secondo l’Anac, impostare la gara in questo modo avrebbe significato tre cose: pasti più poveri e meno vari, cucine meno sicure e personale sottoposto a turni insostenibili e compiti impropri. Con l’annullamento in autotutela, la gara viene azzerata e si ripartirà da zero. La promessa è che il nuovo bando terrà conto delle osservazioni dell’Anac, con prezzi calcolati in maniera corretta, manodopera parametrata agli stipendi reali e compiti di ristorazione separati dalle manutenzioni tecniche.