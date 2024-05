Mense ’salate’ alla primaria. Mille euro l’anno a famiglia. E’ il costo più alto delle Marche

E’ di 1.062 euro la spesa che una famiglia pesarese deve affrontare in media quest’anno per pagare la mensa scolastica dei figli che frequentano la scuola primaria. Costo che scende a 558 euro all’anno, se invece i bambini sono ancora alla scuola dell’infanzia. A dirlo è il settimo rapporto di Cittadinanzattiva che ha preso in esame le tariffe delle mense scolastiche in tutti i capoluoghi di provincia e che considera come famiglia di riferimento un nucleo composto da tre persone (due genitori e un figlio minore), con un reddito lordo annuo di circa 44mila euro, con corrispondente Isee di circa 20mila euro. Lo studio analizza le tariffe dell’anno scolastico 2023-2024 e con un costo di 5,90 euro a pasto per il servizio mensa alle scuole primarie, le famiglie pesaresi sono quelle che stanno pagando di più in tutta la regione Marche, ma anche tra le prime in Italia. Nelle Marche la spesa media per il servizio nelle scuole primarie è di 699 euro all’anno (78 euro al mese), mentre a Pesaro si sale a 1.062 euro all’anno (118 euro al mese). A seguire, nella regione, è Ascoli Piceno, che si piazza al secondo posto di questa classifica negativa, ma che vede una spesa per le famiglie di 684 euro all’anno, di gran lunga inferiore ai costi che invece devono sostenere a Pesaro. Da considerare come termine di paragone anche la spesa media in Italia, che per le famiglie dei bambini che frequentano la scuola primaria si attesta a 767 euro.

Secondo Cittadinanzattiva, se si prendono invece in considerazione i dati che riguardano le tariffe delle mense scolastiche delle scuole dell’infanzia, la situazione in città si capovolge. Con un costo annuale di 558 euro per famiglia, Pesaro è infatti la provincia marchigiana dove si spende meno. La spesa media, in questo caso, nelle Marche si attesta infatti a 621 euro all’anno (con un costo a pasto di 3,55 euro), mentre il dato sale se si prende in considerazione la media nazionale, dove le famiglie per le mense delle scuole dell’infanzia pagano in media 757 euro. Cittadinanzattiva analizza anche i costi delle mense relative al comune di Urbino, che sia per le tariffe medie relative alle scuole dell’infanzia sia per le primarie non si discostano di molto dalla media regionale. Ad Urbino, durante l’anno scolastico in corso, una famiglia spende 648 euro all’anno per quanto riguarda il servizio mense nella scuola dell’infanzia (con un costo per pasto di 3,40 euro) e 612 euro nella scuola primaria, la tariffa più bassa di tutta la regione Marche insieme alla provincia di Macerata. Secondo Cittadinanzattiva, nella nostra regione sono 555 gli edifici scolastici che ospitano mense.

Alice Muri