Mense scolastiche. I pasti a Pesaro sono cari: 400 euro più che altrove

Poco più di mille euro per i bambini della scuola primaria, 558 euro per quelli della scuola dell’infanzia. E’ quanto pagano le famiglie pesaresi per le mense scolastiche dei propri figli nell’anno scolastico in corso, secondo i dati che emergono dall’ottavo rapporto di Cittadinanzattiva pubblicato ieri e che ha preso in analisi i costi relativi al servizio mensa in tutti i capoluoghi di provincia. Lo studio ha considerato come campione una famiglia tipo composta da tre persone (due adulti e un minore), con un reddito lordo annuo di circa 44mila euro e con Isee di 19.900 euro. Dati che per quanto riguarda Pesaro sono in linea con quanto speso per il servizio lo scorso anno, ma che con un costo a pasto di 5,90 euro nelle mense della scuola primaria, le famiglie pesaresi sono quelle che spendono di più in tutta la regione Marche e tra le prime in Italia. Se in città si spende ben 1.062 euro l’anno (118 euro al mese), nelle Marche la spesa media per il servizio nelle scuole primarie è di 699 euro all’anno (cioè 78 euro al mese), mentre la media italiana è di 774 euro.

Per quanto riguarda le altre province della nostra regione, dopo Pesaro la città in cui si spende di più è Ascoli Piceno, con 684 euro a famiglia all’anno, un costo di gran lunga inferiore a quello che accade in città. Il capoluogo in cui invece si spende di meno è Macerata (612 euro l’anno), stessa spesa che viene sostenuta anche ad Urbino. Se si prendono invece in considerazione le tariffe che riguardano il servizio mensa delle scuole dell’infanzia il risultato che emerge dal rapporto di Cittadinanzattiva è completamente opposto. Pesaro è la città capoluogo delle Marche dove si spende meno, con 558 euro l’anno. Nelle Marche invece la media è di 639 euro (3,55 euro a pasto), dove la città dove si spende di più è Ascoli Piceno (684 euro l’anno). La spesa da sostenere per il servizio mensa nelle scuole dell’infanzia di Urbino invece si attesta a 648 euro l’anno.

Ad intervenire sui dati emersi dall’ottavo rapporto di Cittadinanzattiva è l’assessore alle Politiche educative del Comune di Pesaro, Camilla Murgia: "Il costo delle nostre mense è rimasto praticamente stabile – dice Murgia –. Ricordiamo che i pasti offerti ai bambini nelle nostre scuole sono biologici e le nostre mense sono anche a bassissimo impatto ambientale". E aggiunge: "Il costo da sostenere per il servizio alle scuole primarie è sempre stato più alto rispetto a quello per le scuole per l’infanzia e questo dipende anche dal fatto che si tratta di un servizio molto più articolato, per cui è previsto anche più personale per la somministrazione dei pasti, dovendo anche gestire un numero complessivo di bambini maggiore. E’ evidente – conclude – che le quantità previste per bambini fino a 10 anni sono chiaramente maggiori rispetto a bambini di 3 o 6 anni ed anche questo va ad incidere sul costo totale".

Alice Muri