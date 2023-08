Mente e cura Arriva il Festival

La Cooperativa Sociale Alpha organizza da stasera al 2 settembre dalle 19 in poi nel chiostro della chiesa di san Marco a Mombaroccio per il secondo anno consecutivo, la rassegna di documentari “La salute mentale si narra“. La manifestazione è in collaborazione con il Comune di Mombaroccio e il Patrocinio della Regione. "I documentari sono un mezzo importante per riflettore di uno stato attuale – dice Daniela Fusco ideatrice e coordinatrice del progetto del festival –, e possono diventare anche spunti di riflessione e di discussione per il futuro".

Dunque tre giorni con documentari proiettati in orario serale, preceduti da aperitivo di benvenuto e intervista ai protagonisti. La direzione artistica è di Eugenio Cinti Luciani. Sarà allestita un’area mostra di lavori fatta dagli artisti ospiti delle strutture coinvolte, visitabile per i 3 giorni della rassegna. Ecco il programma.

La prima serata, oggi verrà proiettato alle 20 “Perdutamente“ documentario di Paolo Ruffini, 2022. Il lavoro verrà introdotto da un videosaluto dello stesso Ruffini. Prima, alle 19, in programma dialogo con il sindaco di Mombaroccio Emanuele Petrucci e la dottoressa neuropsicologa Susanna Cipollari. Moderatrice Daniela Fusco.

Nella seconda serata, 1 settembre, alle 20 “Mi vedete?“ cortometraggio di Alessandro Riccardi, 2022. Prima alle 19 presentazione del libro “Mi chiamo Davide“ di Maddalena Caprara e dialogo con la direttrice del dipartimento di Salute Mentale A.s.t.1 Maria Elena Ridolfi. Moderatrice Daniela Fusco. Ci sarà anche il videomessaggio di Alessandro Riccardi.

Nella terza serata, 2 settembre, verrà presentato alle 20 “La città che cura“ documentario di Erika Rossi, 2019. Il lavoro sarà preceduto dal video di presentazione del progetto della dottoressa Maria Grazia Cogliati. Prima alle 19 dialogo con Luca Pandolfi assessore alla Solidarietà di Pesaro, con Dimitri Tinti assessore con delega al Welfare di Comunità ed Equità Sociale e con il presidente Fondazione Libera.Mente Vito Inserra. La chiusura lavori sarà affidata al sindaco di Mombaroccio Emanuele Petrucci. Moderatrice Daniela Fusco. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito. Info. [email protected]

b. t.