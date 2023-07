Mentre si attende la salma di Festus, prosegue la colletta

Non si sa ancora quando potrà fare ritorno a Mondolfo la salma di Festus Nortey (foto), il 31enne la cui famiglia abita nella cittadina cesanense, morto all’alba di domenica in un incidente stradale avvenuto nel casertano. E, purtroppo, il bilancio di quel sinistro, con la Fiat 500L con a bordo il ragazzo ghanese e tre suoi amici che si è scontrata frontalmente con un autocarro, si è aggravato, perché dalla Campania è giunta la notizia della morte di un altro dei 4 giovani che occupavano il veicolo. Si tratta di un medico-veterinario di 26 anni, che dopo l’incidente era stato trasferito al Cardarelli di Napoli. Starebbe, invece, migliorando il quadro clinico degli altri due ragazzi che erano nella macchina. Una notizia quella della morte del 26enne, che ha aggiunto dolore al dolore per la scomparsa di Festus. Un ragazzo amatissimo dalla comunità locale, e la testimonianza più eloquente arriva dal riscontro della raccolta fondi su internet organizzata per aiutare economicamente la famiglia a pagare il rientro del corpo, il funerale e la sepoltura. Ieri la somma raccolta aveva già superato i 21mila euro, frutto di oltre 760 donazioni.

s.fr.