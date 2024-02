Menù vegetariano, che sorpresa

Arriva la Green Food Week, ovvero la settimana del cibo a basso impatto ambientale. Anche nelle mense delle scuole di Urbino sarà rispettata con un menù speciale martedì 6 febbraio. L’iniziativa, dal titolo "A scuola di menù… ristorazione scolastica e dintorni". L’iniziativa è frutto di un lavoro congiunto, partito nel 2020, del tavolo tecnico su diete speciali e ristorazione scolastica, promosso da Ast Pesaro Urbino e composto da rappresentanti del mondo sanitario, scolastico e degli ambiti territoriali. Da anni, infatti, viene svolto un lavoro specifico sulla corretta alimentazione e la nuova procedura per la richiesta di diete speciali da parte di un team composto da insegnanti, operatori di mensa, pediatri, personale sanitario e comunale. Dal 2022 lo sguardo si è ampliato alla riduzione dell’impatto ambientale, grazie anche all’iniziativa di Foodinsider, lanciata a livello nazionale, che prevede un’intera settimana dedicata al cibo "verde". Il menù prevede primo a base di cereali e legumi, un secondo a base di verdura e frutta di stagione. "Ringrazio – commenta l’assessore Francesca Fedeli – lo staff della mensa comunale, coordinato da Maurizio Deriu, per aver ideato il menù e per l’impegno dimostrato nella partecipazione al progetto".

fra. pier.