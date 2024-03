Meo: "Bravi e aggressivi". Banchi: "Poca lucidità"

Finisce in gloria dopo una supplementare una classica come Pesaro-Bologna. Con un pubblico incredibilmente limitato a 7500 spettatori, rinunciando almeno ad altri duemila. Di sicuro il coach bolognese Luca Banchi non ha apprezzato il finale: "E’ finita con una brutta sconfitta per noi. Abbiamo pagato pegno all’energia dei nostri avversari – dice il coach della Virtus – , che hanno giocato con la determinazione giusta per sfruttare ogni vantaggio. Abbiamo faticato a rimbalzo che non era così prevedibile. Non abbiamo giocato in attacco con la solita fluidità. I numeri ci condannano con gli eccessi di secondi possessi concessi agli avversari. Gli errori ai liberi confermano le difficoltà subite in una gara difficile da indirizzare. Ogni volta che abbiamo acquisito vantaggi, compreso il 64-71 alla fine dei regolamentari, non siamo stati in grado di sfruttarli. C’è mancata lucidità. Archivio con amarezza e delusione una gara finita male".

E’ invece soddisfatto Romeo Sacchetti, che aveva bisogno di una vittoria visto i risultati positivi di Brindisi e Treviso: "E’ logico che giocare con la Virtus è stato molto, molto più difficile". Bologna ci ha provato a chiudere prima del tempo... "Sono stati bravi i ragazzi ad esprimere aggressività – dice il coach – e a rispondere ad ogni tentativo della Virtus. Soprattutto dopo aver recuperatouna partita già persa nel tempo regolamentare e aver buttato via un’occasione con degli errori nei liberi, i ragazzi hanno trovato altre forze e ulteriori desideri di vittoria. Sono stati bravi loro. Quando un coach ha giocatori che si esprimono così diventa più bravo anche lui".

Andrea Cinciarini protagonista superando quota quota duemila assist e soprattuto giocando da pesarese vero... "Cinciarini ha certamente giocato bene ma non mi stupisco del suo atteggiamento e soprattutto delle sue capacità. E’ un giocatore che sa fare queste cose e ci tiene a farle con questa maglia".

La squadra ha interpretato la filosofia di gioco di Sacchetti con 81 tiri dal campo. "In realtà non ci abbiamo preso molto – dice il coach –, soprattutto nel primo tempo. Però abbiamo tenuto in difesa contro una squadra da eurolega". Significativa la vittoria di Pesaro a rimbalzo: "Le cose sono cambiate nel corso del match: eravamo sotto 27-34 al 30’ abbiamo chiuso l’overtime sopra per 45-44. I numeri stavolta non tradiscono".