Meo: "Oggi la voglia c’era. Battuti solo sui dettagli"

Meo Sacchetti è meno arrabbiato di una settimana fa, quando la sua squadra fu spazzata via da Reggio Emilia senza combattere, ma questo non cambia la sostanza. La sconfitta maturata al Palaverde segna, di fatto, la virtuale retrocessione della Carpegna Prosciutto che si ritrova a -6 punti dalla salvezza quando alla fine mancano ormai solo cinque partite. Unica, minima, consolazione l’aver mantenuto la differenza canestri a favore con la Nutribullet, ma la distanza da colmare resta comunque enorme.

"Sul piano dell’impegno questa volta non posso dire niente ai miei giocatori - attacca il coach biancorosso -, c’erano la voglia e la concentrazione giusta. Una partita che è stata decisa dai dettagli: loro hanno fatto le cose giuste nel finale, noi abbiamo sbagliato qualcosa, ma oggi non posso lamentarmi con la mia squadra: magari avessimo giocato così contro Brindisi e Varese... sono questi i pensieri che aumentano i rimpianti".

L’assenza di Totè, e quindi di un pivot di ruolo, ha portato i biancorossi a soffrire enormemente sotto le plance (persa di nuovo la battaglia ai rimbalzi) e subìre parecchio da Paulicap, che ha sfoderato tutto il suo atletismo: il centro di Treviso ha segnato 17 punti e si è fatto sentire a rimbalzo (8), oltre a distribuire 2 stoppate da urlo.

"Certo, ma se andiamo a guardare sempre quello che manca, allora si può parlare di tutto. La verità - sottolinea Sacchetti - è che siamo stati ugualmente in partita anche senza centri, poi però ci è mancata un po’ di lucidità mentre loro sono stati bravi a segnare dei canestri importanti quando la partita stringeva".

Non è stato certo un successo agevole quello dei veneti. Anzi, a un certo punto Frank Vitucci sull’altro fronte se l’era vista brutta, ma i suoi go-to-guy, Ky Bowman (21 punti in 27’) e D’Angelo Harrison (6 falli subìti), sono decisamente più affidabili di quelli biancorossi e il coach credeva in loro talmente tanto che se li è portati dietro da Brindisi.

"E’ stata una partita molto intensa e dura difensivamente: Pesaro ci ha spinto a giocare ad un ritmo che non andava bene per noi - ammette il tecnico della Nutribullet -, tanto che dei loro 84 punti, ben 55 li hanno segnati con tiri da tre o dalla lunetta. Noi, ad un certo punto, abbiamo perso il filo dell’organizzazione offensiva ma abbiamo aggiustato la difesa e siamo riusciti a condurre in porto una gara fondamentale. Abbiamo sofferto perché la Vuelle ha giocato una grande partita, ma dobbiamo essere felici di questo risultato che ci consente di andare la prossima settimana a Brindisi a disputare un altro scontro cruciale con animo sereno".

Uno stato d’animo che ora laVuelle non possiede più. Difficile fare la corsa su qualcun altro perché con Varese c’è uno 0-2 pesante nei confronti diretti mentre con Cremona all’andata si è perso addrittura di 27 punti. Adesso bisognerà vedere se la società ha intenzione di tener fede ai proprositi che aveva espresso prima della trasferta di Treviso e cioè se davvero andrà a firmare un pivot per queste ultime giornate che mancano. La matematica ancora non la condanna, ma la logica sì.

Elisabetta Ferri