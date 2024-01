Meo Sacchetti e il piacere del basket: "La mia Vuelle giocherà con sentimento"

"Dopo la chiamata di Ario, mercoledì sono partito in auto alle 6 del mattino, che era ancora buio, per non intasarmi nel traffico della tangenziale di Milano".

Aveva fretta di arrivare a Pesaro Meo Sacchetti e tuffarsi in una nuova esperienza che rivela tutto il suo amore per lo sport che ha scelto e che ha accompagnato tutta la sua vita. Con pochi concetti, semplici e chiari, l’ex Ct della Nazionale ha spiegato perché non ha avuto timore a raccogliere una sfida così complicata: "Perché sono un allenatore di pallacanestro - ha sorriso sotto i baffi -. Ho allenato in tutte le categorie, dalla C2 in su e la squadra a cui sono rimasto più legato giocava proprio in quella categoria, ad Asti; ho vinto in posti come Sassari e Cremona, che resteranno nel mio cuore, ma che storicamente non sono paragonabili a Pesaro. Nella mia carriera non ho allenato in club dal grande blasone, se si eccettua la Fortitudo, dove non è andata bene, e Cantù, dove ci siamo lasciati dopo un anno insieme. A Pesaro vorrei fare qualcosa di diverso".

Ma sempre secondo le sue convinzioni offensiviste, che descrive in una battuta: "Mettetela come vi pare, a me piace più quando finisce 90-89 che 50-45. Fare canestro è la cosa più importante per questo si chiama pallacanestro, se no l’avrebbero chiamata palla non-canestro".

Che Meo sia stato un ’nemico’ della Vuelle lo dice la storia: "Quando nel ’90 mi sono rotto il crociato in finale scudetto contro la Scavolini non sono riuscito a riguardare il filmato per un paio di mesi. Eravamo 1-1, ho sempre pensato cosa sarebbe successo se... anche se Pesaro era veramente forte". Poi tante battaglie vissute in panchina e adesso la chance di provare a rimettere sui binari un treno che stava deragliando: "Proverò a tirare fuori il meglio dai giocatori e assecondare le loro qualità: devono capire e credere che si può migliorare sempre. E’ questo in fondo il lavoro del coach, dare ai ragazzi che alleni il piacere di giocare, con sentimento, senza paura".

E tanto per essere chiari, fa due nomi: "Tambone e Mazzola possono dare molto di più, devono togliersi i freni anzichè giocare con timore". Poi stupisce con un piccolo inciso sui due giovani che finora non hanno trovato spazio: "Sono rimasto piacevolmente impressionato da quei due ’animali’ di Maretto e Stazzonelli, non immaginavo ci fossero due ragazzi fisicamente così prestanti in panchina, ho chiesto di vedere le loro statistiche finora...". Un bel messaggio per i due ragazzi, una piccola punzecchiatura - l’unica - per la gestione passata.

Alla quale Costa ha dedicato un passaggio in apertura di conferenza stampa: "E’ una giornata molto importante: ringrazio Meo per aver accettato la sfida ma anche Buscaglia, arrivato comunque sin qui, in mezzo a mille problemi, vincendo cinque partite. Ora apriamo un libro nuovo e speriamo di scrivere una bella storia con una grande persona come Meo". Anche il presidente Franco Arceci si mostra fiducioso: "Alessandro Mengucci mi ha trasmesso un pensiero che condivido in pieno: bisogna essere ottimisti, perché lo sport è fatto anche di momenti difficili e bisogna saperli superare. Abbiamo un intero girone di ritorno per fare meglio di così sia in termini di classifica che in termini di chimica di squadra. Ma anche di umore".

Elisabetta Ferri