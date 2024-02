Meravigliosa Mirandolina. Donna manager ante-litteram tra arguzie e risate garantite

Sarà la goldoniana Mirandolina la protagonista del prossimo spettacolo in cartellone al Teatro “Battelli“ di Macerata Feltria, che martedì 13 alle ore 21 porta in scena La Locandiera, con la compagnia I Guitti, una delle più antiche dinastie di teatranti del nostro Paese, in arte dal 1888, facente capo alla famiglia di comici Micheletti – Zampieri. La Locandiera, "la più grande commedia di Goldoni", come la definì il capocomico Stefano Micheletti, è una parabola sull’impossibilità dell’amore, dal sapore ironico e malinconico, divertito e amaro insieme. Mirandolina, che innamora tutti e sembra non innamorarsi di nessuno, donna manager ante litteram, androgina e seducente, incarna l’idea della dominatrice irraggiungibile, trasposta in chiave comica in un’inedita versione satirica.

Sul palcoscenico, a divertire e far riflettere, gli attori Alessandra Mattei, Stefano Micheletti, Alessandro Balducci, Floriano Negri e Federico Antonello; la regia è di Nadia Buizza e le musiche di Carl Maria von Weber. La stagione del Battelli è curata dal CTU Cesare Questa dell’Università di Urbino con il Comune di Macerata Feltria, in collaborazione di Amat.

Informazioni e prenotazioni: 339 4106017, teatrobattelli@gmail.com.

g. v.