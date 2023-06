Mercatale, sale il prezzo dell’ascensore "E pensare che in altre città è gratis"

E’ aumentato il prezzo del biglietto per l’ascensore, quello che collega piazza Borgo Mercatale con corso Garibaldi. E a Urbino sono diversi i cittadini che lo hanno segnalato aprendo discussioni. L’incremento a corsa è del 50%, ora non si pagano più 50 centesimi ma un euro. Tra le varie segnalazioni una è arrivata in redazione, firmata da Piero Demitri cittadino urbinate che scrive: "A Spoleto ci sono chilometri di scale mobili e ascensori gratuiti che permettono di raggiungere il centro storico da tutti i parcheggi, i più gratuiti. Uno addirittura raggiunge la sommità del colle più alto fino all’accesso all’ultimo piano della fortezza Albornoz. Così avviene in tante altre città simili ad Urbino: Potenza, Anghiari, Perugia e Siena. Da noi l’unico ascensore a disposizione dei visitatori e di chi parcheggia l’auto a Borgo Mercatale è a pagamento, così oltre al parcheggio, chi vuole evitare le scale, deve sborsare anche 1 euro per la salita e uno per la discesa. Non vi è nessun interesse a favorire l’arrivo e la permanenza di visitatori, altrimenti ci sarebbe una programmazione di eventi e una organizzazione di servizi all’altezza di una città patrimonio dell’Unesco. Le strade del piccolo e prezioso centro storico non sarebbero invase e devastate da automezzi. Sono interdetti al traffico centri storici di città come Milano, Bologna, Firenze e non si riesce a preservare un centro così piccolo. Una città, Urbino, sempre più difficile da raggiungere per l’incapacità dei politici del territorio - prosegue Demitri -. Un centro storico senza più abitanti, artigiani e commercianti e quindi senza chi protesti. Le uniche cose che non mancano e che si moltiplicano senza problemi sono ecomostri costruiti intorno alle mura e progetti per future discariche come a Riceci e biodigestore a Talacchio".

Il perché di questi incrementi li spiega la presidente di Urbino Servizi, Giulia Volponi. "E’ stata una decisione approvata dall’amministrazione comunale, analizzando quelli che sono costi della manutenzione dell’ascensore così come dell’energia elettrica, visto che Urbino Servizi si occupa di gestione. Voci, queste, essenziali al buon funzionamento del servizio e che hanno avuto degli incrementi significativi. La corsa singola costa di più, è vero, mentre gli abbonamenti sono rimasti invariati. Questi partono da 8 euro e ricordo che sono disponibili abbinati anche al parcheggio. Non è vero che prima salita e discesa costavano complessivamente 50 centesimi, ma il biglietto veniva venduto sempre a singola corsa".

Francesco Pierucci