Mercatellese e Audax: tabellone in bianco

mercatellese

0

piobbico

0

MERCATELLESE: Rossi, Ndoj, Gregori, Contucci, Rocco, Bacciardi, Matteucci (32’ st Benedetti), Ciaffoni, Rasponi (26’ st Paoli), Gori, Bruscia. All. Capelli

PIOBBICO: Lucarelli, Fiorucci N., Aluigi, Fiorucci U., Rossi, Barca, Candiracci (21’ st Mochi), Pieretti, Cecchini, Valenti (30’ st Ungureanu), Patrignani E. (28’ st Caselli). All. Sarti

Arbitro: Rossetti di Ancona

Va stretto il pari costruito dai locali, ma il Piobbico con una difesa di ferro guidata da un ottimo Rossi e con l’estremo Lucarelli sugli scudi strappa un pari d’oro. Al 16’ travolgente azione locale: Ciaffoni per Matteucci che viene atterrato, la punizione di Gori è bloccata in due tempi da Lucarelli. Continua il forcing dei locali ma il gol non arriva anche perchè la difesa ospite chiude i varchi. Ripresa con un avvio al fulmicotone da entrambi i fronti, Valenti lasciato senza marcatura scende sul lato sinistro crossa un pallone d’oro sulla testa di Cecchini, la deviazione del medesimo centra la traversa.

Leonardo Lattanzi