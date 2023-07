Mercatello apre la settimana più attesa dell’anno: il Palio del somaro mette in gara le contrade

SUL METAURO

Tutto pronto per il 23° palio del somaro 2023 promosso da Comune, Comunità Montana Alto Medio Metauro, associazione Pro Loco e tanti volontari. Domani il via con la riconsegna del Palio 2022, nonché cena e battesimo dei quattro cantoni e i loro colori: Baroccia (verde), Colombara (blu), La Pieve (giallo), S. Martino (rosso). Le origini sono da ricondursi, pare ad un detto ("mercatellesi mangia somari"), infatti in paese, già dagli inizi del 1600 si allevavano somari, per macellarli e ricavarne dell’ottima carne. Questi simpatici e testardi quadrupedi, ora dovranno partecipare con i rispettivi fantini ad una corsa che si svolgerà al Somarodromo "Campo Celeste", un anello da ripetere più volte, in due manches: vince chi impiega minor tempo. Da domenica 16 e per tutta la settimana si svolgeranno vari tornei (pesca, calcetto, tennis, ping pong e altri giochi). Oggi Gran Premio di F. 1 "Birucini" a pedali con ruote di legno, gara fra cantoni per le vie del centro storico, con riprese video, a cura dell’associazione Icoflash. Sabato 22 luglio, apertura cantine e giochi vari per bambini, si continua con la divertente gara di abilità nel allargare la sfoglia più grande tra contrade sia maschile e femminile. Nella serata, alle 19, si svolgerà la prima corsa dei somari (prima manche), si continua alle ore 21,30 con gara di Birucini fra contrade, il tutto condito dalla ottima musica…orchestra Terza Idea. Domenica 23 il palio toccherà il culmine, con la parte più importante: alle 10 presentazione dei cantoni e Santa Messa, alle 12 tutti a tavola, pranzo alla festa per i vicoli del paese. Alle 17 Albero della Cuccagna, alle 18 taglio del tronchi, alle 22 seconda corsa dei somari che decreterà il vincitore.

Leonardo Lattanzi