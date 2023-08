Mercatello conquista la Bandiera Lilla

Borgo più bello d’Italia, Bandiera Arancione e ora anche Bandiera Lilla. Il comune di Mercatello è infatti il primo in provincia a potersi fregiare di questo importante riconoscimento che qualifica il turismo accessibile e permettere alle persone con disabilità di viaggiare, premiando i comuni italiani che hanno un’accessibilità superiore alla media e che vogliono continuare a farla crescere nel tempo.

Rendere il turismo accessibile vuol dire molte cose e passa per molte azioni, dall’installazione di elevatori per disabili nei luoghi pubblici di interesse artistico e culturale come i musei e le gallerie d’arte, al posizionamento di rampe e pedane fuori dagli edifici pubblici, alla realizzazione di bagni accessibili. "Dietro ogni certificazione c’è un lavoro enorme delle amministrazioni – spiega Fernanda Sacchi –. Abbiamo intrapreso questo percorso di inclusione, che guarda anche al turismo, da molto tempo e poi con il bando Pnrr, che abbiamo vinto relativamente al museo di san Francesco, con l’aiuto dell’architetto Muccioli, siamo riusciti ad avere anche questo edificio pienamente fruibile e inclusivo. Per noi questa Bandiera Lilla ha un valore molto importante anche legata alla nostra santa Margherita della Metola, protettrice dei disabili, che visse proprio nel nostro territorio".

Anche Luca Bernardini, vicesindaco con delega al turismo è sulla stessa lunghezza d’onda: "Con questo ulteriore riconoscimento andiamo a porre un altro importante tassello nell’offerta turistica di Mercatello sul Metauro, un’offerta diversificata e inclusiva che pone al primo posto la possibilità per chiunque di fruire delle bellezze del nostro piccolo borgo. Proseguiamo quindi il nostro percorso che punta alla qualità dell’offerta turistica proposta".

Andrea Angelini