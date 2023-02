Mercatello e Lunano, addio filiali Grido d’allarme dell’entroterra: "Ci vogliono togliere anche la banca"

"Ci vogliono togliere anche la banca" è il grido d’allarme di amministratori, cittadini e imprenditori di alcuni paesi dell’entroterra. Ma veniamo i fatti: secondo fonti ufficiali l’agenzia di Intesa San Paolo di Mercatello sul Metauro dovrebbe chiudere il prossimo 23 giugno e passare l’operatività all’agenzia di Sant’Angelo in Vado. "Sono molto delusa come cittadina e come sindaco- osserva la sindaca di Mercatello sul Metauro Fernanda Sacchi (foto) - non si va più incontro ai bisogni dei cittadini soprattutto quelli di una fascia di età più alta. Ci chiedono di investire nei nostri territori, ci si interroga sul decremento demografico e l’abbandono dei nostri territori mi viene da dire: per forza piano piano ci stanno portando via tutto. Un altro segno che le aree interne sono e saranno sempre di più depauperate dai servizi essenziali che per gli abitanti della Costa sono normali". "Ci hanno illustrato- continua il primo cittadino di Mercatello sul Metauro- un ridimensionamento a favore della tecnologia. Mi chiedo se si possa sempre e solo pensare così. Ho una popolazione sopra i 70 anni e non tutti sono pronti a questo netto cambiamento. Dove andremo?". A Mercatello oltre a Intesa San Paolo opera la Bcc del Metauro. "Si-...