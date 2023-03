Mercatello ha investito sulle energie rinnovabili

Comuni che investono nelle energie rinnovabili e nella sostenibilità. Tra questi c’è Mercatello sul Metauro che ha partecipato all’avviso del Ministero nell’ambiente e della sicurezza energetica, relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di autoproduzione. I progetti presentati da Mercatello sono due, il primo prevede l’installazione di una pompa di calore e relativo impianto fotovoltaico nell’edificio della scuola materna di via A. Sabin. Con questo intervento si consentirà un’autoproduzione di energia elettrica per alimentare l’impianto di riscaldamento e la pompa di calore nelle stagioni intermedie. Il secondo invece è per l’installazione di infissi a taglio termico e della nuova caldaia a condensazione nel palazzo comunale. Con questo intervento si consentirà una migliore prestazione a livello di consumi per quanto riguarda il nuovo generatore e un miglioramento anche dal punto di vista delle dispersioni termiche. Il Municipio ha sede in un edificio storico, sulla piazza di Mercatello sul Metauro che è tra i borghi più belli d’Italia, e per questo gli infissi che verranno installati saranno della stessa tipologia e colore di quelli già esistenti, come stabilito dal Piano particolareggiato del centro storico. "Due interventi concreti e importanti, che seguono la via della sostenibilità – spiega il sindaco Fernanda Sacchi –. Progetti, questi, che parlano di energia rinnovabile e risparmi energetici, rivolgendosi alle future generazioni, per quel che riguarda la scuola materna. Così come al cuore del centro storico, che innovandosi non perde il suo aspetto originario, coniugando così tecnologia, tradizione e interesse per l’ambiente e le future generazioni".

Francesco Pierucci