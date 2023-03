Mercatello ora “pedala“ grazie al Gal Montefeltro

SUL METAURO

E’ stato inaugurato lo scorso sabato a Mercatello sul Metauro il bike point realizzato grazie alla strategia del Pil 2 Alta Valle del Metauro. Il punto dedicato alla biciclette, in centro storico a Palazzo Gasparini, sarà gestito da “Outdoor Marche Life“, altro progetto (privato) che si è sviluppato grazie all’azione del Gal Montefeltro Sviluppo e quindi del Pil. Non solo, il Comune di Mercatello sul Metauro è rientrato anche con un altro progetto che riguarda la nuova illuminazione del museo di san Francesco. Questi sono i primi due, dei sette interventi pubblici, conclusi e presentati. Un investimento di circa 67.500 euro, 30.500 euro per il museo e 37mila il bike point, finanziati complessivamente dalla strategia Pil per il 70%.

Creare nuovi spazi e migliorare quelli esistenti significa per Mercatello puntare sulla propria attrattività fatta di natura e storia; già Bandiera Arancione, tra i Borghi più Belli d’Italia, e realtà naturalmente priva di barriere architettoniche. "Con l’apertura del bike point, a Palazzo Gasparini, nella piazza centrale lanciamo anche un nuovo importante servizio in tema di mobilità sostenibile – spiega il sindaco Fernanda Sacchi –. Quindi manutenzione veloce delle biciclette come gonfiaggio delle gomme, caricamento gratuito della batteria e tutto ciò che serve per un pit-stop sostenibile. Con il progetto Pil 2 Alta Valle del Metauro abbiamo voluto toccare due ambiti a noi molto cari, la cultura e la natura. Dentro il museo di san Francesco abbiamo sostituito l’illuminazione esistente con una nuova a led per valorizzare il patrimonio custodito al suo interno. Abbiamo acquistato anche una schermatura per finestre e proteggere dai raggi del sole quello che è contenuto al suo interno".

La strategia del Pil 2 Alta Valle del Metauro è un progetto che investe nei principali asset territoriali, come turismo, cultura, artigianato e paesaggio. A fronte di un investimento complessivo di oltre 1,2 milioni, la dotazione totale in termini di contributo del Pil (Progetto Integrato Locale) è pari a 782.500 euro, fondi derivati dal Psr 20142020 gestiti dalla Regione Marche (Servizio Agricoltura) e dal Gal Montefeltro Sviluppo. Di questi circa 232mila euro sono a disposizione per gli interventi privati e 490mila per gli interventi dei Comuni. I progetti che si stanno realizzando sono 16, di cui 9 privati. Le attività sono state coordinate dal facilitatore del Pil, l’architetto Alessandra Panzini. Altre informazioni nella sezione dedicata del sito: www.montefeltro-leader.it