Mercatello, rifugio per i bambini

Dal Giappone a Mercatello: il paese conferma la sua vocazione di accoglienza. In un periodo in cui troppo spesso si costruiscono muri è di buon auspicio sentirsi raccontare storie di integrazione, soprattutto quando queste avvengono tra un microcosmo, come quello di un paese di 1.300 abitanti come Mercatello sul Metauro, ben lontano Giappone.

Dobbiamo ritornare a più di trent’anni fa, quando una coppia di coniugi giapponesi in vacanza in Italia, si è ritrovata lungo il tragitto a passare per questo piccolo borgo. Il marito, un noto architetto, alla ricerca da tempo di una proprietà da acquistare in Italia, grazie a una rete di conoscenze è venuto a sapere di un antico palazzo da ristrutturare. Dopo essere rimasto affascinato dalle bellezze artistiche e paesaggistiche del territorio ha deciso di mettersi al lavoro e oggi vive per metà anno, insieme alla moglie, in una casa molto grande nel centro storico del paese. A raccontarci questa storia è la figlia, che abita a Milano ma trascorre parte dell’estate a Mercatello e quest’anno ha deciso di ospitare, nella casa dei genitori, quattro bambini, provenienti dalle zone più vicine a Fukushima colpite dal terremoto e dallo tsunami del 2011.

Grazie all’associazione Orto dei Sogni di cui è volontaria, i bambini, di età compresa fra gli 11 e 12 anni, stanno trascorrendo un mese a contatto con quella natura a cui in Giappone non possono neppure avvicinarsi a causa dell’elevato tasso di radioattività. Frequentano i loro coetanei del posto al centro estivo organizzato dal comune, fanno il bagno al fiume, insegnano ai bambini italiani come si fanno gli origami e fanno scorpacciate di pasta e pizza.

Per Mercatello non si tratta di un’esperienza completamente nuova; nel 1991 infatti, alcune famiglie del posto accolsero nelle loro case bambini bielorussi, coinvolti nel disastro nucleare di Chernobyl. Fra questi una coppia di coniugi, Raffaele e Silvana Storti, che hanno deciso di raccontarci la loro esperienza accogliendoci in un palazzo storico del paese in cui vivono.

I loro visi hanno una luce particolare quando ricordano quei momenti, il viaggio in macchina insieme alla figlia biologica, di soli 10 anni e a quella che diverrà, nelle loro parole un’altra figlia, che non sapendo cosa fosse quello strano pacchetto bianco offerto dalla bambina seduta accanto a lei, lo strinse così forte da frantumare i chewingum.

"I primi giorni sono stati duri" ricorda Raffaele, sorridendo con gli occhi lucidi, "Elena piangeva di continuo, sfogliava il dizionario che aveva portato con sé e indicava la parola mamma. Non mangiava nulla e si guardava attorno timorosa ma è bastata una telefonata che le abbiamo fatto fare con la madre ed è diventata una di casa. Ha iniziato a scoprire i sapori del nostro cibo, a capire come ci si doveva lavare sotto la doccia, si è aperta e in poco tempo ha imparato anche il nostro dialetto".

Raffaele e Silvana continuano a ripetere che è stata un’esperienza bellissima, nonostante la responsabilità e le difficoltà iniziali, "noi le abbiamo dato tanto ma è stata lei a dare di più a noi", mi dice Silvana, quasi commossa.

"I mercatellesi l’hanno accolta da subito con calore; ogni volta che passava davanti alla gelateria, il proprietario la chiamava e le offriva un gelato. Girava per i vicoli con la sua bici, ogni tanto si sbucciava le ginocchia cadendo, andava a fare la spesa, salutava tutti e quando è ritornata, qualche anno fa, dopo esserci ritrovati grazie a Facebook, le abbiamo preparato gli striscioni rossi e abbiamo organizzato una cena con i paesani che la conoscevano di più. Lei si ricordava i nomi di tutti, ha riconosciuto tutti. Poi è stata lei a invitarci in Bielorussia e quando ho chiesto alla madre come avesse fatto a mandare una bambina così piccola in Italia, lei mi ha risposto con una sola parola: “per disperazione”".

Anche i bambini di Fukushima ospitati a Mercatello hanno alle spalle situazioni famigliari traumatiche, fatte di divorzi e separazioni dei genitori e di una quotidianità segnata dal pericolo di giocare all’aria aperta a causa delle radiazioni. La fondatrice dell’associazione e la volontaria hanno fra i loro progetti futuri quello di fare in modo che i bambini possano essere accolti all’interno di famiglie, così da poter toccare con mano, come è stato per Elena, una nuova realtà.

Elisa Mencarini