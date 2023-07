Mercatello sul Metauro e Frontone festeggiano la bandiera arancione

Si è svolta domenica, nella rinascimentale cornice del borgo di Mondavio, la cerimonia della consegna della Bandiera Arancione 2023 ai 27 comuni certificati delle Marche dal Touring Club Italiano, tra cui Mercatello sul Metauro (Bandiera Arancione dal 2002) e tra i nuovi, il comune di Frontone. La "bandiera arancione" è un marchio di qualità per il settore del turismo e dell’ambiente assegnato dal Touring Club italiano. Viene conferito alle piccole città dell’entroterra che si distinguono per servizi eccellenti e ospitalità di alta qualità. Grazie all’ospitalità del Sindaco di Mondavio Mirco Zenobi e dell’Assessora al Turismo Alice Bonifazi, la consegna si è svolta alla presenza del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e della Responsabile Certificazioni e Programmi Territoriali del Tci Isabella Andrighetti. Presenti anche Concetta Mangiafico referente Bandiera Arancione Tci, il vicepresidente nazionale Associazione Paesi Bandiera Arancione Giuliano Ciabocco e il referente regionale nonché vice sindaco del comune di Mercatello Sul Metauro Luca Bernardini che hanno sottolineato lo straordinario impegno dei comuni per la valorizzazione delle bellezze e dei prodotti tipici del territorio. Con l’ingresso di Morrovalle, San Severino Marche e Frontone, la grande famiglia "arancione" Marchigiana arriva a quota 27, terza a livello nazionale. Sei i comuni della provincia di Pesaro Urbino premiati negli anni con il riconoscimento della Bandiera Arancione: Frontino, Gradara, Mercatello sul Metauro, Mondavio, Cantiano e ora anche Frontone.

Amedeo Pisciolini