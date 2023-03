Mercatello sul Metauro, l’e-bike è la nuova frontiera del turismo dell’Appennino Ci sono più di cento chilometri di piste ciclabili, aperto oggi un punto assistenza

Oggi alle 11 verrà inaugurato in piazza Garibaldi un nuovo "Bike Point", officina e servizi al cicloturismo. "Outdoor Marche Life – fanno sapere gli organizzatori - è il marchio specializzato nella gestione e promozione di attività territoriali e mette insieme competenze trasversali, legate al mondo dell’outdoor e del cicloturismo. Grazie al comune di Mercatello sul Metauro, che ha presentato un progetto con il supporto di risorse del Gal Montefeltro, è stato ristrutturato uno spazio all’interno di Palazzo Gasparini, destinandolo ad officina e punto bike specializzato per il cicloturismo, ed inizierà la gestione ed il supporto organizzativo di Raffaello Travel Group in collaborazione con l’Asd Montefeltro Adventure bike and walk ed il gruppo di Trabikers e di Appennino bike adventure. Verranno quindi forniti i seguenti servizi: Noleggio bike ed ebike, gestione bike point, organizzazione di tour guidati, consegna bici alle strutture ricettive del territorio, organizzazione di eventi e gestione di tutta la promozione attraverso piattaforme web ed e-commerce in grado di distribuire i prodotti e le proposte a livello nazionale ed internazionale, mettendo insieme e competenze trasversali di carattere tecnico e di promozione del territorio che i vari soggetti hanno acquisito in anni di esperienza". Un settore in grande espansione: l’esplosione delle vacanze in bicicletta è un trend che conferma quello che stava avvenendo da alcuni anni: nel 2019 il cicloturismo in Italia aveva fatto registrare 55 milioni di pernottamenti, con una spesa complessiva di 4,7 miliardi di euro, di cui 3 miliardi generati dalla componente internazionale dei turisti. Un primo passo sarà l’ultimazione della mappatura dell’Itinerario dell’Alta val Metauro, che toccherà vari comuni con oltre 100 km percorribili in sicurezza".

am.pi.