Mercatini, presepi e folletti. Il Natale è già arrivato. Tutti gli eventi del week end

"Il Natale che non ti aspetti" torna questo fine settimana con tanti appuntamenti dopo il successo del primo weekend con quasi 6 mila presenze a Candelara e circa 5 mila a Mombaroccio. "E’ grazie alla macchina organizzativa coordinata dalle Pro loco e attivata dai circa 2000 volontari - dichiara il presidente Damiano Bartocetti - chiamati ogni anno alla grande sfida della destagionalizzazione turistica". Oggi e domani tornano gli appuntamenti di Candele a Candelara con il borgo illuminato dalla sola luce delle fiammelle di cera. ‘Il Natale Più’ di Fano torna con i Mercatini di Natale al Pincio e nelle vie del centro storico e con il Villaggio di Natale, lo spettacolo di light design nell’ex Chiesa di San Francesco, i presepi dei maestri carristi e le iniziative per famiglie e bambini. E poi Frontone con Nel Castello di Babbo Natale (domenica 3 dicembre), l’unico mercatino che si svolge al coperto ai piedi dell’Appennino. Babbo Natale si insedierà con i suoi folletti in quella che sarà la sua accogliente dimora.

Poi "È Natale" a Mombaroccio, i mercatini, ospitati nelle tipiche casette in legno, gli ambienti invernali, la casa di Babbo Natale aperta ai bambini per i laboratori creativi e lo spettacolo unico della nevicata artificiale.

Debutta in questo weekend Gradara con Castello di Nataleche accoglierà la Casa di Babbo Natale con gli elfi e poi tour animati e guidati "Christmas Experience", enogastronomia e degustazioni, spettacoli con giullari e majorettes, concerti natalizi.

Al via anche Mondolfo (domani)che apre con lo spettacolo di suoni e luci ad annunciare l’accensione delle luminarie e dell’albero. Si accende di nuovo in piazza del comune l’albero all’uncinetto e un secondo albero all’uncinetto in piazza Borroni, entrambi di 8 mt, realizzati dalle abili signore del luogo. Da ammirare anche il presepe al Bastione Sant’Anna, con sagome ad altezza reale rivestite di mattonelle all’uncinetto.

A Urbino si aprono Le Vie dei Presepi con le natività artistiche provenienti da tutto il mondo, in dimensioni minuscole o maxi, realizzati con i materiali più diversi tra cui il più antico presepe al mondo realizzato da Federico Brandani nel 1550 e ospitato nell’Oratorio di San Giuseppe. Vere opere d’arte in mostra nei luoghi simbolo della città ducale: palazzi e vicoli del centro storico circondato da mercatini natalizi, concerti, mostre e percorsi guidati.

Natale a Barchi inaugura oggi con un itinerario dal Castello fino al Lago delle rose per una passeggiata notturna illuminata dall’accensione dell’albero di Natale, interamente realizzato all’uncinetto. Natale a San Costanzo (domani)con tanti appuntamenti da vivere nei castelli di San Costanzo, Cerasa, Stacciola e Solfanuccio.

Torna Serrungarina con il Mercatino di Natale nel borgo con stand gastronomici, bar ed una tensostruttura riscaldata con piatti tipici della tradizione.

Luigi Diotalevi